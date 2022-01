Rafael Benitez es destituido como entrenador del Everton de Salomón Rondón

enero 16, 2022 - 1:44 pm

El Everton, de la Premier League inglesa, anunció este domingo el cese de su entrenador español Rafael Benítez debido a los malos resultados, el último de ellos una derrota el sábado ante el colista Norwich (2-1).

«El Everton confirma el cese de Benítez como entrenador del primer equipo», escribieron los ‘Toffees’, actuales 16º en la Premier League, con seis puntos más que la zona de descenso.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.

