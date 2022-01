Quién es la suegra de Shakira y el consejo que la colombiana jamás le volverá a tomar: «El peor error de mi vida»

enero 30, 2022 - 2:00 pm

Suegra de Shakira. Es bien conocido que Gerard Piqué viene de una familia muy respetada en España, donde su abuelo fue vicepresidente del FC Barcelona, club del que no solamente es socio el jugador, sino también los hijos que tiene con la cantante colombiana.

Su madre es una respetada médica graduada de Medicina y Cirugía de la Universidad de Barcelona, especializada en medicina física y rehabilitación. Hasta el 2018 fue jefe de la Unidad de Daño Cerebral del Institut Guttmann, en su ciudad, y luego pasó a ser la directora de la entidad, se lee en la página web de la entidad.

Fue presidenta de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación y ha trabajado en proyectos de tratamientos para el traumatismo craneoencefálico.

Además, durante la época de pandemia se volvió una voz autorizada para hablar de las secuelas del COVID-19 y de la rehabilitación que hacen en el instituto que dirige a los pacientes que tuvieron el virus.

Cómo es la relación de Shakira con su suegra

Las dos mujeres más importantes de la vida de Piqué parecen llevarse de maravilla. En una entrevista pasada, citada por ‘People en español’, Bernabéu, la madre del futbolista, no tuvo sino elogios hacia su nuera.

“Shakira es una persona espectacular, una mujer sencilla y de grandes valores que además resulta ser la segunda mujer más importante del mundo del espectáculo. Yo la encuentro una persona fascinante”, declaró la suegra de la colombiana.

Además, se nota que entre ambas existe confianza, pues de manera jocosa, la intérprete de ‘Ojos así’ culpó a la mamá de su esposo por un, dijo ella, mal corte de pelo.

“Esto es consejo de mi suegra: Me dijo: ‘¡Ay! Por qué no te cortas el pelo; lo tienes muy maltratado’. Y yo:’ Ajá’. Peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos“, dijo la artista en una entrevista con Vogue, como se aprecia en el siguiente video, a partir del minuto 1:06:

Además, a juntas se les ha visto compartir en estadios, mientras acompañan a Piqué.

