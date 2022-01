Plataforma Unitaria no se sumará al proceso de referendo revocatorio

enero 25, 2022 - 9:05 pm

El secretario general del partido Copei y vocero de la Plataforma Unitaria, Robert García, aseguró que no se sumarán al proceso de recolección de firmas que se realizará este miércoles para activar el referendo revocatorio por considerar que las condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral son inviables.

El llamado del grupo político es a concentrar los esfuerzos y las estrategias para las elecciones presidenciales de 2024.

«Sabemos que no hay ninguna posibilidad con esas condiciones para activar el proceso constitucional, exigen un porcentaje superior o igual a 20 % de cada padrón electoral por estado, cuando es un proceso nacional; pretender que en doce horas acudan millones de venezolanos; y tercero si ocurriera un error de sistema para recolección de huella, no hay un proceso claro de cuál es el procedimiento y, por supuesto, lo anunciado por el PSUV que amenazan a que el listado será público; eso lo hace inviable y el llamado de la Plataforma Unitaria es que no nos vamos a sumar al proceso que es una trampa», manifestó en entrevista con Vanessa Davies para Unión Radio.

García adelantó que preparan asambleas en cada municipio del país para anunciar una ruta clara el próximo 12 de febrero, en las cuales explicarán a la sociedad civil las razones que hicieron inviables el proceso de revocatorio.

Con información de Unión Radio