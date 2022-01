Pillan a jueza dándole besos a un condenado por homicidio (video)

enero 4, 2022 - 4:08 pm

De acuerdo con la agencia Adn Sur, el video fue grabado por una cámara de seguridad del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew el pasado 29 de diciembre de 2021, donde aparentemente se ve a la jueza penal Mariel Suárez besándose con Cristian ‘Mai’ Bustos, condenado a cadena perpetua.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut reaccionó rápidamente luego de que el video se hiciera viral en diferentes redes sociales e inició actuaciones administrativas debido a que la magistrada habría incurrido en “conductas inadecuadas” con el preso, agrega el mismo medio.

Según conoció la agencia de noticias argentina, Mariel Suárez formó parte del tribunal que castigó al hombre, pero ella votó en contra de la cadena perpetua y abogó por una pena menor por el crimen de homicidio.

Cristian ‘Mai’ Bustos fue sentenciado el pasado 22 de diciembre por el asesinato de un policía y 7 días después recibió la visita de la jueza Suárez. Según Adn Sur hubo besos, abrazos, comidas y hasta tomaron mate, algo “prohibido de compartir en virtud de la pandemia que se cursa”.

Tras el escándalo, la magistrada Mariel Suárez ya salió a dar la cara y se defendió de las acusaciones, asegurando que nunca se besó con el condenado a prisión perpetua.

La jueza dialogó con el canal argentino Todo Noticias (TN) y aseguró que no besó a ‘Mai’ Bustos, a pesar del video como prueba, y que no tiene una relación sentimental con él.

Mariel Suárez había sido parte del tribunal que juzgó al preso pero votó en disidencia de la condena perpetua. pic.twitter.com/IBomL1FQFe — LA 100 (@la100fm) January 4, 2022

“Muchas veces sentíamos que nos escuchaban y había charlas en secreto. No era un ambiente propicio para hablar de lo que teníamos que hablar… Estoy haciendo un libro con esta persona por su historia”, dijo Suárez a ese canal, al cual también le aseguró que no ha visto el video por el cual le abrieron una investigación.

“Teníamos que delimitar la conversación. Había una cámara y gente caminando y no sabíamos si nos escuchaban. Es el primer vínculo profesional que tengo con un detenido. De otros no me interesan las historias. Está me interesó por este tema particular”, agregó.

Por último, la jueza dijo a TN que por el momento no ha sido notificada por la justicia, pero que una vez la llamen hará su descargo y defensa, con testimonios incluidos, para demostrar que no besó al recluso.

