Pep Guardiola, técnico del Manchester City, da positivo a covid-19

enero 6, 2022 - 10:35 am

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, dio positivo al covid-19, anunció este jueves su club, donde siete jugadores y catorce miembros del cuerpo técnico se encuentran actualmente en aislamiento.

El técnico catalán no estará por lo tanto al frente de su equipo el viernes en la 3ª ronda de la Copa de Inglaterra ante el Swindon Town (4ª categoría), como tampoco su adjunto Juanma Lillo, también positivo. Será otro asistente, Rodolfo Borell, el que ejerza las funciones de entrenador principal.

A mediados de diciembre, Guardiola ya tuvo un test de antígenos positivo, pero la PCR de control dio luego negativo. Guardiola se suma a la larga lista de entrenadores que se han infectado del covid-19 en la Premier League, donde el virus sigue marcando la actualidad.

Leer más: Posponen el partido entre Liverpool y Arsenal de la Copa de la Liga por covid-19

A finales de diciembre, Steven Gerrard (Aston Villa) dio positivo y unos días más tarde le siguió Mikel Arteta (Arsenal). La pasada semana fue Jürgen Klopp (Liverpool) el que dio positivo y no pudo estar en el banquillo ante el Chelsea (2-2). Ocupó su lugar su adjunto Pepijn Linders, que el martes dio también positivo.

Este jueves, el entrenador del Burnley, Sean Dyche, también quedó en aislamiento por el coronavirus. El covid-19 ha provocado en las últimas semanas 18 partidos aplazados en la Premier League.

Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.

⬇️ DETAILS ⬇️

— Manchester City (@ManCity) January 6, 2022