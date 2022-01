Pacers humilló a Lakers pese al doble-doble de LeBron James

enero 20, 2022 - 2:20 pm

Caris LeVert encestó 22 de sus 30 puntos en el último cuarto, Malcolm Brogdon aportó 19 y los Pacers de Indiana aumentaron el miércoles la presión sobre el técnico de los Lakers, Frank Vogel, con una victoria por 111-104 sobre Los Ángeles.

Domantas Sabonis totalizó 20 tantos, 12 rebotes y 10 asistencias para Indiana, que frenó una seguidilla de cuatro derrotas con su segundo triunfo en 12 partidos. Los Pacers, que ocupan la 13ra posición en la Conferencia Este, arrollaron a los Lakers en un último cuarto que comenzó con un parcial de 14-2 liderado por LeVert y concluyó con sus tres canastas consecutivas en los dos últimos minutos.

LeBron James anotó 30 puntos y capturó 12 rebotes — incluyendo el número 10.000 de su carrera — para los Lakers, que han perdido cuatro de cinco y cayeron por debajo de la marca de .500. Talen Horton-Tucker sumó 20 unidades en el último tropiezo embarazoso de una temporada salpicada de ellos para una franquicia con 17 anillos.

Noventa minutos antes del inicio de la debacle, Vogel se desmarcó de los rumores generalizados de su previsible despido si los Lakers no reconducen de inmediato su mediocre temporada. Vogel llevó al equipo a conquistar el título hace apenas 15 meses, pero solo tres jugadores — además de Dwight Howard, que se marchó y regresó — quedan de aquel plantel.

En sus últimos tres partidos, los Lakers intercalaron una impresionante victoria sobre Utah con dos humillantes derrotas ante Denver e Indiana. El próximo encuentro del elenco californiano será el viernes contra Orlando Magic.

