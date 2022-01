Pablo Sandoval: “Es el mejor magallanes en el que he jugado”

enero 31, 2022 - 10:39 am

Pablo Sandoval está a gusto. Basta con ver la sonrisa dibujada en su rostro y la manera como interactúa con el resto de sus compañeros, pese a ser el pelotero de mayor jerarquía del Magallanes y una de las atracciones mediáticas de la Serie del Caribe 2022.

“Después de siete años sin jugar en mi país, después de ser campeón contra Caribes en 2014, regresar este año fue un sueño, que quería cumplir. Iba a jugar un solo mes y, de verdad, los muchachos me motivaron de tal manera, que estoy aquí. Es un gran grupo”, volvió a sonreír.

Después de fallar en cuatro turnos en el primer partido de la serie, que terminó en derrota para los Navegantes, ante Caimanes de Barranquilla, hasta ahora la revelación del torneo; el Panda se reencontró en el plato.

“La diferencia, entre uno y otro juego, fue hacer swing, que es lo que sé hacer. Las cosas se dieron para que saliera un gran partido, traté de dejar atrás el día de ayer y tomar mejores turnos”, explicó Sandoval, que sacudió un jonrón contra David Gutiérrez, que selló el triunfo de los bucaneros 5-0 contra Charros de Jalisco.

Fue un alivio para Sandoval, que también agregó un hit en su cuenta personal durante la jornada sabatina. El experimentado toletero, que fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2012 y le sacó la bola dos veces a Justin Verlander, en un desafío de tres bambinazos, confesó que sintió nervios.

“Son cosas que están en el juego, tienes que hacer los ajustes, tenía un poco de presión. Es la primera Serie del Caribe de mi carrera, pero después que salió el hit, todo fue diferente. En ocasiones tratas de hacer demasiado, cuando estás en un bajón de bateo y no resultan bien las cosas. Traté de calmarme un poquito y buscar un pitcheo”, confesó.

Sandoval, ciertamente, está ansioso. Sin importar los galones que se ha ganado por su actuación en las Grandes Ligas o en la LVBP; sin detenerse a pensar en sus millonarios contratos, el uniforme del Magallanes representa una enorme responsabilidad. Pero al final del día, está feliz.

Volvió a ser protagonista. No rehuyó las preguntas en la rueda de prensa después del juego contra Charros, aclaró a la presentadora, que todavía no había terminado de responder cuando le interrumpió, abundó y explicó de qué se trata llevar el uniforme a rayas con la Galera, como insignia. No todos los presentes lo sabían.

“Cuando ves esa clase de compromiso, te emociona. Pablo solo ha estado bateando a la zurda porque lidia con molestias en el hombro derecho, también ha confrontado problemas con sus piernas. Ese es el ejemplo que da, es una gran influencia en el clubhouse, y estuvo de acuerdo con que Alberto González (lesionado y fuera del roster en Santo Domingo) y Bruce Rondón, ejercieran la capitanía del club”, apuntó el mánager Wilfredo Romero.

Sandoval, con un guiño de complicidad, siempre está al lado del piloto y sus cofrades, trata de no ser el centro de atención, pese a su ascendencia.

“Yo diría que este es el mejor equipo del Magallanes con el que he estado. Sin faltarle el respeto a los otros jugadores que estaban conmigo, muchos de ellos grandesligas, creo que este es el conjunto que, en verdad, me ha encantado, porque los muchachos nunca se han dado por vencidos, siempre han trabajado y dado lo mejor de ellos. Esa fue la motivación para llegar a los playoffs y jugar la Gran Final”, enfatizó.

