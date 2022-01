Oscar Silva y su amistad infinita: Por Alexis Blanco

enero 29, 2022 - 5:49 pm

Quien mejor que Alexis Blanco para despedir con líneas de nostalgia al periodista, escritor y hombre de mundo Oscar Silva Araque, recordando su fino humor, su extraordinario gusto y su exquisito sarcasmo, pero por sobre todo destacando su particular apego a la amistad.

OSCAR SILVA ARAQUE… Siempre estaré arrepentido de no aceptar aquel regalo tuyo, digo, metáfora tuya, con la que quisiste honrar una amistad sin límites ni dobleces, ni medias tintas y mucho menos, infidencias.

Era medianoche y yo estaba de guardia nocturna, junto con el negrito Juan Guevara, creo, en el periódico donde erais el jefe de información. Créeme: era un superlujo estar vigilante de la fuente policial o de sucesos, en la confortable magnanimidad de un espacio pleno de obras de arte estupendas, repleto de libros harto robables (“si te me lleváis un libro sin decírmelo, te capo”), bebiendo escocés 12 años y escuchando a Sadel (esa inaudita pasión tuya), mientras Régulo “Wayuu” López cubría nuestras espaldas y traía más hielo y pasapalos.

Inolvidable, decía, esa noche en la que me hablaste de la urgencia de vivir preparado en Maracaibo contra la delincuencia y su acoso irremediable. Y fue entonces, mientras Alfredo y Régulo convertían “Granada” en una performance de tiempos alternos, cuando me invitaste a la biblioteca, hablando con nostalgia del noble Henry Fuentes, para sacar, como por suerte de birlibirloque, un saco de lona bien llevado, “aquí guardamos aquella plata de la gloria del combate revolucionario” y donde ahora él guardaba, sin orden pero con mucho celo, una colección de revólveres y pistolas 9mm… «Escoge una, la que quieras, es tuya».

Y entonces afloró ese cobarde metódico que me rebosa y no tuve bolas ni ideas para aceptar aquella nobleza trascendiendo el fuego, ignorando el torrente de aquella lúcida ceremonia de instigación al oficio de ser un periodista 4 x 4… Meses después, celebrando aquel perfil de Jon Lee en donde retrataba a Heydra con sus tres whiskys a pecho y la pistola enfundada en su bota derecha, nos reíamos que jode, como siempre, para terminar hablando de verdaderos guerreros, de la palabra desenfundada, los Ramón J Velásquez y Miguel Otero Silva, digo, tus maestros tan venerados.

Hace rato escribí a Thiany, bella y talentosa, a quien enrolaste en Globovisión o El Universal, como ese precioso pecio de Panorama que ella siempre será, al igual que nosotros, le escribí, decía: Hola, bienamada amiga y colega…“Devastado. Oscar era de nuestra raza. Y desde nuestros tiempos de estudiantes medio comunistas siempre compartimos humor, ironías y sarcasmos…”.

Una risa cáustica era la tuya, bienamado “teletubbie” (así te nombraba Eduardo Fernández, intentando neutralizar tu portentosa esfera orgánica), pidiéndome que, para relajar el colectivo cochino de la Redacción entera, me lanzara un grito de “¡Biiirdmaann! Agh agh..Vamos pronto, Vengadorrr…!…”, que hacía saltar de sus asientos a Argenis Bravo y a Heberto Camacho, lidiando con los militares, el primero y muy arrecho con los delincuentes, el segundo.

Esa astucia tuya enfundada en unos paltós del mismo sastre que se los confeccionaba a CAP, cimbrada en los florcheim clásicos siempre lustrosos, hablando con papá Esteban sobre la edición del día siguiente y quien cada sábado nos hacía reír con su caminar de bailarín del Bolshoi, con sus Rossi sin medias y sus dosificados tragos de ¿Royal Salute?, hablando de jóvenes promesas de la política local y de quienes nos reíamos el doble cuando pensábamos como harían para chupar aquellas medias, convencidos como estábamos de que “los interiores eran de la misma tela”…Entonces reías con ese trombón anidado en la garganta, hablando de las inclementes cuitas de Hugo Figueroa Brett, ese tipo a quien tanto queriamos al igual que a El Chino Hung y a Nemesio, nuestro común príncipe guajiro protector…

Podría hablar aquí de otra dilección compartida, nuestro sublime gusto por las mujeres inteligentes y hermosas, y el amor por los hijos, ese que en tu caso llevó a educarlos en los mas finos colegios del orbe donde pudiste pagarlo.

Inolvidables, bienamado OSA, las larguísimas conversas y lecturas sobre esa novela Santa Bárbara, en la cual semantizabas tu vida en paralelo con el de la violencia expedita que signó tu infancia y que convirtió a Manolo, tu padre, en una suerte de prócer quijotesco que convirtió el apellido Semprún en una moneda de doble cara: civilización contra barbarie, digo, la esclarecedora mente de don Jesús María en clara oposición a los hermanos de ese tal Ezequielito. No joda: Gallegos estaba ahí enquistado y vos hiciste esa novela que tanto queremos.

El tres de marzo de 2018 me hiciste llegar esa novela, Sangre de mariposas. “Para el pana Alexis Blanco, con abrazo incluido”, decía esa dedicatoria que quizás acompañe este malhadado intento de obituario. El cinco de marzo estábamos hablando de vainas hermosas, como ese libre albedrío con el cual ponías a interactuar a personajes tan disímiles y complejos, con escasa constancia de su relación fáctica. Ese riesgo, te escribía, que caracteriza a las grandes piezas de la literatura y el arte en general.

Esa época con su épica entretejida con tu sello personal, mezcla inaudita de signos y magias: amor, violencia, pasión política, sentido del buen gusto en todas las clases y ambientes sociales. Mucha poiesis escritural, como, digamos, por ejemplo:

“Esa extremaunción aparecería como el principio de su salvación, con el perdón del alma del difunto, ya que no sólo cargaba su carabina sino también su morral completo de municiones. Aquello de decir “descansa en paz porque el cielo es el reino de los justos y Dios te recibirá en su gloria”, fue el mejor oficio de difunto más rápido que jamás había hecho”. (Sangre de mariposas”, página 105).

Ahora, desgarrado y trémulo, yo podría seguir evocando clases urbanas, capitalinas, digo, sobre paellas en La Candelaria o sobre los enemigos comunes que intentaron siempre jodernos por no saber un sebo, ni de medias ni de escrotos, sólo armados con las glucks y barettas de nuestros respectivos talentos, escuchando a Sadel y a Dudamel dirigiendo la Novena, de Mahler o la del sordito cuya película con Gary Oldman, La amante inmortal, tanto o gustó siempre.

Después llegó el silencio. Y supe de tu hígado tiroteado por el cancerbero. De ese proyecto con el compadre Ender que sonaba emocionante. No tuve tiempo para contarte cuan precioso viene quedando ese libro de arte que hacemos junto con mis cómplices del Nimbo Mágico. Y no será lo mismo hablar de libros sin tu sagaz terneza. Ni de esa entrevista con Asián, la última que me publicaste, sin quitar una coma, porque en eso de respetar a los autores siempre fuiste una gema.

Podría seguir escribiendo junto con vos, memorioso y afectivo, que es como verdaderamente se escribe. Pero, tal como admitió, por estas redes, el también muy compungido pastor Germán Novelli, con seguridad te reirías y mandarías pa’l carajo.

Cierto que la cursilería es enemiga del gran arte, pero yo no quiero otra cosa, y me importa un pito si te burláis (yo también lo haría, pero, qué mierda, no fui yo, fuiste vos) de este grito destemplado. A vos no te gustaba, ni el aullido dé Ginsberg ni el grito de Munch.

Por eso ahora escucho Amalia Rosa, cantada por el tenor “más arrecho de la bolita del mundo”. Y mientras Alfredo te recibe, por allá tan lejos, nosotros, desde aquí tan cerca intentamos otra vez comenzar a recomponernos, cargando esas pistolas y disparándolas, honor y gloria por vos, mi pana Oscar, a las cinco en punto de esta aciaga tarde. Nos vemos por allá.

Descansa en paz…

Salud…!

Alexis Blanco