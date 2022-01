Orgías, drogas, mujeres maltratadas y obligadas a satisfacer a Hefner: Revelan el infierno vivido dentro de la mansión Playboy

enero 25, 2022 - 1:55 pm

En el episodio uno, la madre conejita PJ Masten alega que Hefner tenía videos sexuales de mujeres como «garantía». Su ex novia, Sondra Theodore, agrega, «La cuestión es que tenía cintas de todos». El exguardia de seguridad de Hefner, Stefan Tetenbaum, dice que no era solo de naturaleza sexual: «Todos los lugares tenían micrófonos y cámaras pequeñas… teníamos que tener mucho cuidado porque sabíamos que estábamos siendo monitoreados». En el episodio 10, Miki Garcia y Theodore revelan que les dijeron que en el caso de la muerte de Hefner, su secretaria ejecutiva, Mary O’Connor, recibió instrucciones de «destruir» todos los videos sexuales. La ex asistente ejecutiva Lisa Loving Barrett dice que le dijeron que los pusieron en un barril y los arrojaron al mar.

Holly Madison no cree que realmente amara a Hefner

En el pasado, la conejita solía decir que quería casarse y tener hijos con Hefner, pero ahora dice, «Creo que definitivamente pensé que estaba enamorada de Hef, pero era muy síndrome de Estocolmo». Madison agrega que solía pensar que a todos les desagradaba porque estaban celosos, pero luego se dio cuenta de que «Hef siempre enfrenta a la novia principal con las otras chicas». Theodore pensó que lo hizo intencionalmente, especulando, «Si todos están un poco inseguros de sí mismos, él puede salirse con la suya».

Holly alega que la presionaron para que se sometiera a cirugías plásticas

Madison dice que Hefner esperaba que todas las mujeres se vieran de cierta manera y afirma, «La cirugía plástica entre las novias de la mansión era compulsiva, todas la hacían con muy pocas excepciones». Según numerosas personas, Hefner les decía a las mujeres que no eran «lo suficientemente fotogénicas» y luego les pagaba para que pasaran por el quirófano. Más tarde, Madison se rebeló contra Hefner cortándose el cabello, lo que lo enfureció, según Madison y Marquardt.

En 2008, Madison se fue después de que Hefner se volviera «aún más malo»

Según Marquardt, Hefner era «bastante abrasivo en la forma en que le decía las cosas a Holly» y la reprendía por su apariencia. Eventualmente, Madison quería irse pero tenía «miedo» de hacerlo, porque él tenía «una montaña de porno de venganza esperando para salir». Ella contempló suicidarse, pero la serie Girls Next Door la «salvó» porque sintió que tenía un «sentido de propósito».

Las conejitas de Playboy fueron el objetivo de los miembros del club

El ex guardia de seguridad Jim Ellis y la conejita PJ Masten afirman que las mujeres que trabajaban en los clubes Playboy eran vulnerables a los miembros del club, alegando que las mujeres a menudo eran drogadas y agredidas por hombres que frecuentaban los clubes. En un incidente de 1978, seis conejitas de Playboy fueron secuestradas, drogadas y violadas mientras estaban cautivas en Nueva Jersey, según The New York Times. Masten dijo que al menos entre 40 y 50 mujeres fueron agredidas, pero no se les permitió denunciar los delitos a la policía ni llevar a las víctimas al hospital. Masten dijo que era miembro del «equipo de limpieza», que se aseguraba de que las agresiones no fueran compartidas con el público.

Bobbie Arnstein y Adrienne Pollack fueron acusados de traficar drogas para Hugh Hefner

La DEA y el FBI estaban convencidos de que había un uso desenfrenado de drogas en la mansión Playboy, por lo que apuntaron a la secretaria de Hefner, Bobbie Arnstein. Cuando el FBI arrestó a Arnstein, encontraron cocaína en su bolso y trataron de hacer que se volviera contra Hefner. La playmate Adrienne Pollack había muerto previamente por una sobredosis de drogas, pero las autoridades reabrieron el caso después de que surgieron rumores de que ella y Arnstein estaban suministrando drogas a las conejitas. Según el New York Times, Hefner dijo que el FBI estaba en una «cacería de brujas» y que los rumores no eran ciertos. Arnstein luego se suicidó en enero de 1975, momento en el que el caso del FBI se enfrió. Ahora, la ex de Hefner Sondra Theodore afirma que ella era «una mula de drogas» para Hefner, diciendo en el episodio cuatro, «Afortunadamente, tenía ángeles cuidándome y nunca me atraparon».

Los deseos sexuales de Hefner eran fugaces y siempre tenía que encontrar “algo más travieso”, según Theodore

La ex novia afirma que su vida sexual se volvió cada vez más salvaje y que una vez lo vio teniendo sexo con su perro. «No podía creer lo que estaba viendo», dice, y agrega que nunca más lo dejó solo con su perro. PJ Masten alega que hicieron que la estrella porno Linda Lovelace le practicara sexo oral a un pastor alemán, para lo cual Theodore también estuvo presente. Poco después, Theodore rompió con Hefner, pero ella sigue traumatizada por las cosas que presenció.

Se presionaba a las mujeres para que se acostaran con Hefner si querían ser Playmate del año

Madison recuerda que la mayoría de las mujeres se sintieron presionadas a acostarse con Hefner si querían ser consideradas para la Playmate del año, afirmando, «No todas lo hicieron, hubo algunas excepciones, pero creo que muchas personas sintieron que tenían que hacerlo».

Hefner supuestamente era “proxeneta” de conejitas para personalidades importantes que las drogaban, de lo cual Miki García testificó frente al Congreso:

Según la playboy Dona Speir, era común que las mujeres fueran contratadas para entretener a los grandes apostadores durante los eventos, asegurando, «Era como si nos estuvieran prostituyendo». La ex playmate Christy Thom agrega que se sentía como si fueran «prostitutas». En 1985, Miki Garcia testificó frente a la Comisión de Pornografía de Estados Unidos, afirmando que «más de una» playmate participó en una red internacional de prostitutas, según The Chicago Tribune. En el episodio siete, Miki afirma que Hefner y otro personal de Playboy «obligaban a las mujeres a hacer cosas terribles», quienes «atrapaban» a las modelos con contratos «injustos».

Holly Madison, Page Young y más afirman que Hugh Hefner estaba al tanto de las agresiones contra las playmates:

El exguardaespaldas de Hefner, Jim Ellis, dijo que el arresto de Bill Cosby no fue una «sorpresa», y afirmó que «todos los que trabajaban en la mansión sabían que él básicamente era un depredador». Masten afirma en el episodio ocho que le dijo a su jefe, pero le advirtieron que perdería su trabajo si le decía a Hefner.

Hugh Hefner tuvo una relación romántica con el Dr. Mark Saginor

La hija de Saginor, Jennifer, dice en el episodio nueve que Hefner estaba enamorado de su médico personal, Mark Saginor, quien fue arrestado por cargos de agresión (los cargos se retiraron más tarde). «De lo que me di cuenta con el tiempo es que su conexión era mucho más que solo mejores amigos», dice Jennifer. «Es mi creencia personal que el amor de la vida de Hef fue mi padre». Sondra Theodore también afirma que Hefner y Saginor eran «amantes».

Había “mansiones fantasma” donde las mujeres eran drogadas y agredidas

Jennifer Saginor afirma en el episodio nueve que había «mansiones fantasma» que emulaban la mansión de Playboy. Y aunque Hefner se estableció con su esposa Kimberly Conrad, las mini mansiones continuaron floreciendo, y Saginor afirmó que los hombres organizarían «sesiones de fotos falsas», donde prometían contratos potenciales a las aspirantes a modelos. Saginor alega que las fotos y videos de desnudos que se tomaron de las mujeres se usaron para chantajearlas para que tuvieran sexo con invitados.