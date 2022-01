Oasis, la mansión de Marc Anthony donde se grabó Por amor o por dinero

enero 13, 2022 - 9:06 am

Las parejas finalistas del reality show Por amor o por dinero se despidieron del oasis donde han convivido las últimas semanas. La competencia tuvo un desenlace emocionante donde al parecer ganaron los sentimientos de los concursantes y se lucieron varios invitados, entre estos el cantante Marc Anthony.

En esta primera temporada resultaron ganadores José Luis y Oana, quienes se llevaron el premio máximo de 200.000 dólares. En segundo lugar quedaron Lewis y Jennifher, otra de las parejas favoritas; Nobiraida y Sahit resultaron en el tercer lugar, y Rubén y Dina como cuartos finalistas. “Estoy satisfecha, lo hicimos bien, llegamos lejos, los que menos pensaban que iban a llegar”, expresó emocionada Jennifher.

Por amor o por dinero Instagram @telemundorealities

Antes de la ceremonia final, fueron eliminados Maricielo y Anthony por el voto de sus compañeros. Esto mem lo veía venir, no es nada extraño. Agradezco a todos ustedes por haberlos conocido , no me voy con ira ni con rencor, creo que es lo menos que tengo en el corazón, es más, quiero desearle éxito a cada pareja, no tengo más que agradecer toda la experiencia que me ha permitido conocerme más, saber de mis habilidades y qué debo mejorar”, expresó Maricielo.

Antes de la ceremonia, los concursantes vivieron momentos emocionantes, como el reencuentro con sus familiares, tanto a través de videollamadas como de visita en el oasis. “Mamá, he conocido a una buena muchacha”, dijo Rubén conversando con su madre; mientras que Oana no pudo contener las lágrimas al ver su familia en cámaras.

En esta primera temporarada conducida por el actor y cantante Carlos Ponce, los concursantes también recibieron la visita de varias celebridades. Una de ellas fue la exmiss Universo y actriz venezolana Alicia Machado, quien recientemente ganó otro programa de Telemundo, La casa de los famosos.

La venezolana, conocida por su personalidad polémica, dio consejos a los solteros y a través de varias preguntas conoció mejor a las parejas finalistas. “Para empezar el lugar está increíble. Yo no sé cómo en un sitio así estos muchachos no aflojan, están muy tensos, el lugar es hermoso, paradisiaco, muy bonito, se siente buena vibra”.

Alicia Machado fijó sus ojos en Rubén, uno de los concursantes, quien aseguró está muy metido en la estrategia del juego. Eso se me hace peligroso como concursante porque quiere decir que él sí está jugando mientras los demás están preocupados. Al final del camino, qué pena, pero vale, eso no importa porque esto es un juego y todos quieren ganar”.

La noche de la gran final en Por amor o por dinero las parejas fueron visitadas por Marc Anthony, quien se han confesado un fanático del programa. Los participantes le hicieron varias preguntas, entre ellas, su técnica para manejar el estrés o los ataques de ansiedad”. “Súbele el volumen a lo positivo, al por qué estás aquí, or qué acepté este evento, recuerdate a tí mismo por qué estás ahí”.

People/Agencias