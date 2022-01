“No vais a salir muchacho que hay mucho sereno”, un mito que trasciende en el tiempo

enero 24, 2022 - 3:01 pm

Alguna vez algún familiar ha expresado esa oración que ha crecido como una tradición y mito en la vida y es que el sereno… para ellos existe

El sereno era denominado como el encargado nocturno de vigilar las calles y regular el alumbrado público, también debía abrir las puertas e incluso en algunos países, como Venezuela anunciaba la hora y las variaciones atmosféricas.

Pero al que se refieren las abuelitas es al que se le conoce como rocío, que es un fenómeno físico-meteorológico en el que la humedad del aire se condensa en forma de gotas. Y así han pasado las generaciones y todos advertimos sobre el peligro que representa el sereno.

“El sereno comienza a deambular en busca de víctimas que, sin darse cuenta de sus peligros, no se han cubierto la boca, la nariz, la cabeza, los hombros o la espalda con varias capas de ropa. Todo es real, no es fantasía”, destaca en un portal de anécdotas sobre esta creencia.

Varios mitos acerca de este giran en torno a la madre y a su bebé recién nacido. Algo muy curioso pasa con este asunto del sereno, puesto que en algunos casos es milagroso y tiene poderes, pero en otros puede ser perjudicial.

Las abuelas por lo general suelen muy celosas con el conocido fenómeno, para muchas el sereno es como un fantasma que anda rondando por las noches y que puede enfermar a los niños si no se les resguarda bien de él.

Muchas advierten que el sereno puede ocasionar que el niño empiece a defecar de color verde y se resfríe. La verdad es que resulta muy lógico pensar que, si un bebé es expuesto al frío y la humedad de la noche, sin estar lo suficientemente abrigado, se pueda resfriar, pero lo del cambio de color en sus heces, sólo se trata de un mito más de las abuelas.

El pediatra Javier Andrade se refirió al tema alegando que esto solo es una creencia totalmente falsa, ya que los recién nacidos, no son más o menos sensibles que otros niños, y que a pesar que es una edad especial, mas bien pudiera decirse que son mucho más fuertes de lo que se cree.

“Pensemos un momento en las condiciones extremas a las que son expuestos una vez que nacen, que abandonan el claustro materno y llegan al mundo. Primeramente, son bañados en agua fría en un quirófano a una baja temperatura y, sin embargo, no por eso se afecta. Aquello de no exponerlos al sereno es un viejo cuento de las abuelas. En lo que hay que tener cuidado es en no exponerlos a personas enfermas con procesos virales, por aquello de que todos quieren visitarlos cuando nacen, porque sí es cierto que tienen un sistema inmune que se está desarrollando, pero eso no los hace débiles a otros niños.

Sugiere simplemente los cuidados normales que se deben tener con cualquier niño de no exponerlos a temperaturas extremas ni sustancias alérgicas como peluches, animales, perfumes, jabones y lociones con olor.

Lea también: Conoce las técnicas de defensa personal femenina para escapar de un agresor

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día