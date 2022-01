“No tomen Red Bull”: Hijo de Diomedes Díaz se recupera e insta a no tomar la bebida (+Video)

enero 10, 2022 - 2:29 pm

Este domingo 9 de enero, el cantante Diomedes Dionisio Díaz, hijo del fallecido ‘Cacique de la junta’, tuvo que ser internado de urgencia en el hospital San Sebastián de Urabá, en el municipio de Necoclí, Antioquia.

Díaz ingresó con un cuadro de descompensación, presión alta y ritmo cardiaco acelerado, lo que llevó a que el personal de urgencia tuviera que estabilizarlo rápidamente, ante la preocupación de sus seguidores.

Igualmente, el medio de entretenimiento Lo sé todo publicó una imagen del artista en una camilla con intervención en la vía intravenosa mientras se le realizaban varios exámenes.

De acuerdo con el cantante, decidió publicar el video para “calmar los ánimos y dar un parte positivo”.

“Veníamos de un viaje largo por carretera desde Valledupar hasta acá -Necoclí-, son 12 horas y llegamos a la una de la madrugada, nos montamos en tarima a las 2 y a las 4 me bajé”, contó.

Aseguró que en el calor y la emoción de la noche no midió las consecuencias del momento y una vez bajó de la tarima sintió que todo le daba vueltas, su corazón se aceleró y empezó a sudar demasiado. Los síntomas lo obligaron a ir al hospital de emergencia.

Quiero agradecerle al cuerpo médico, creo que se asustaron más que yo, me sacaron sangre y me dieron medicamentos.”, contó, y añadió: “Nuevamente quiero decirles que soy una persona común y corriente, también me cansó y todos somos vulnerables ante el poder de Dios”.

El artista también les agradeció a la Alcaldía de Necoclí, a sus seguidores y a su familia, por haber estado pendientes de él en esos momentos, y afirmó que se encuentra bien y en recuperación. De hecho, en el video se le ve aún internado en el hospital.

Finalmente, en el comentario del video afirmó: “Mi gente gracias … por preocuparse ya estamos mejor Gracias a todos.. no tomar redbull. Y comer a tiempo es mi consejo…”.

