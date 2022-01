No pasó de un susto: Álex Tienda y su esposa estuvieron a punto de ser asaltados (+Video)

enero 6, 2022 - 1:39 pm

El documentalista de viajes Álex Tienda informó que estuvo a punto de ser despojado de sus pertenencias mientras viajaba por carretera desde Guadalajara a Querétaro, México.

El mexicano estaba acompañado por su esposa cuando una de las llantas de su auto comenzó a presentar problemas, decidió detener el carro, pero al bajar se percató que un sujeto sospechoso pretendía robarlo y huyó rápidamente del lugar.

“Nos acaban intentar de robar (…) Estamos viajando por carretera desde Guadalajara a Querétaro (…) El punto es que le dimos a la llanta controlé la camioneta me hago a un lado y en eso llega un malandrillo, yo me bajé a ver qué había pasado (…) La llanta afortunadamente resistió y no se me ponchó porque hubiese sido muy difícil seguir y escapar”, indicó.

“Allí nos dimos cuenta que nos querían asaltar para no hacerles el cuento muy largo, asaltaron a otras tres camionetas y un camión también y a uno de los que asaltaron nos dijeron ‘váyanse que ahorita nos acaban de quitar todo’. El punto es que ya estamos bien”, relató.

