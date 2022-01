Nidia de Atencio denunció el estado deplorable de la sede de la Alcaldía de la Cañada (+Video)

enero 7, 2022 - 5:05 pm

La recién juramentada alcaldesa del municipio La Cañada de Urdaneta, Nidia de Atencio, denunció las condiciones deplorables en las que recibió las instalaciones del ayuntamiento municipal, las cuales a su juicio son totalmente inoperativas por los detalles en la infraestructura, además que fueron totalmente saqueados por la anterior gestión.

«La Chicha Atencio», como es conocida la lideresa política en su municipio, no pudo ocultar su cara de asombro y desde el despacho de la secretaría del alcalde, se grabó un video que muestra el estado de cada unas de las áreas, significando que ni siquiera una computadora quedó en estas instalaciones.

«Para mi es bastante incomodo y me llena de sentimiento, conseguir estas instalaciones en estas condiciones deplorables, inoperativas…, ustedes podrán observar que aquí no quedó ni un solo computador, es más, me pregunto, en cuatro años como pudieron trabajar, coordinar oficios, emitir, resoluciones, decretos, como trabajaron, cuando hoy no me van a entregar ni siquiera una computadora», reiteró la burgomaestre.

Significó que esta es una situación demasiado grave, por lo que quiso mostrar al pueblo de La Cañada la realidad de como reciben la estructura y lo que esto implicará para la nueva gestión que apenas esta semana asumió las riendas de la municipalidad, por lo que llamó a la paciencia de su pueblo, mientras resuelven estos detalles, para poder prestar un servicio de calidad a los cañaderos.

