Netflix aumentó sus tarifas en EE.UU. y Canadá

enero 16, 2022 - 10:13 am

La empresa de entretenimiento y streaming Netflix, aumentó el precio de su suscripción mensual en su plan estándar de US$ 1,50 a US$ 15,49.

Por su parte, el plan básico subió US$ 1 a US$ 9,99 y el plan premium aumentó US$ 2 a US$ 19,99.

La compañía dijo que que estos aumentos son para para ayudar a pagar la nueva programación para competir en el abarrotado streaming, mercado de la televisión.

Según reportó el portal de noticias Reuters, el portavoz de Netflix dijo lo siguiente: “Entendemos que las personas tienen más opciones de entretenimiento que nunca y estamos comprometidos a brindar una experiencia aún mejor para nuestros miembros”.

Por otro lado, en Canadá, el plan estándar subió a C$16,49 desde C$14,99. El plan premium subió $2 a $20.99 dólares canadienses. Mientras que, su plan básico se mantuvo sin cambios.

Con información de Reuters