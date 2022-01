Naomi Osaka sigue firme en el Abierto de Australia

enero 19, 2022 - 1:55 pm

La vigente campeona Naomi Osaka, 14 del mundo, se mostró intratable este miércoles en Melbourne ante la estadounidense Madison Brengle (54), a la que derrotó 6-0, 6-4 en 65 minutos en segunda ronda del Abierto de Australia.

«He restado bien y estoy feliz porque trabajé mucho el resto del servicio los últimos tiempos», comentó la nipona de 24 años de edad. La tenista, en efecto, devolvió 87% de los servicios de su rival. Además logró 37 winners, por los 4 de su rival.

Osaka, antigua N.1 del mundo, conquistó cuatro títulos de Grand Slam: el Abierto de Australia en 2019 y 2021, así como el US Open en 2018 y 2020. Después de su último título en Melbourne vivió un año 2021 complicado desde el punto de vista psicológico, reconociendo haber pasado por una depresión.

El viernes se enfrentará a la estadounidense Amanda Anisimova (60º) por un puesto en octavos, donde podría cruzarse en el camino de la N.1 del mundo Ashleigh Barty, quien se impuso a la italiana Lucia Bronzetti.

