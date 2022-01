Naomi Osaka, campeona defensora, quedó eliminada del Abierto de Australia

enero 21, 2022 - 12:24 pm

La vigente campeona Naomi Osaka, 14ª del mundo, cayó eliminada en 3ª ronda del Abierto de Australia este viernes al perder ante la estadounidense Amanda Anisimova (60ª), que salvó dos bolas de partido antes de imponerse 4-6, 6-3, 7-6 (10/5).

En octavos, Anisimova se medirá con la N.1 del mundo Ashleigh Barty. «Yo sabía que tenía que estar muy fuerte para tener opciones. Debí elevar mi nivel de juego y ser agresiva. ¡Estoy tan feliz por haberlo logrado!», proclamó la estadounidense de 20 años, que ya había alcanzado los octavos en Melbourne en 2019.

Luego de haber dado una primera sorpresa al eliminar a la suiza Belinda Bencic (22ª) en segunda ronda, Anisimova logró una victoria de prestigio. Osaka, antigua número 1 del mundo, tiene en su palmarés cuatro títulos de Grand Slam: Abierto de Australia en 2019 y 2021, y US Open 2018 y 2020.

