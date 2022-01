Murió Ozzie, el gorila macho más viejo del mundo

enero 26, 2022 - 10:54 am

Ozzie, el gorila macho más viejo del mundo, fue encontrado muerto por sus cuidadores en el zoológico de Atlanta (Georgia, EE.UU.) el 25 de enero, anunció en un comunicado la institución.

«Aunque sabíamos que este momento llegaría algún día, esa inevitabilidad no hace nada para detener la profunda tristeza que sentimos por la pérdida de una leyenda», expresó Raymond B. King, presidente y director ejecutivo del zoológico.

Zoo Atlanta has announced that Ozzie, the world’s oldest male gorilla, died today Jan. 25. He was 61. 🦍🦍 pic.twitter.com/bFva85TnSF

— Everything Georgia (@GAFollowers) January 25, 2022