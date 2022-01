Murió la primera actriz colombiana Dora Cadavid, a los 84 años

enero 31, 2022 - 3:16 pm

Este 31 de enero falleció la primera actriz Dora Cadavid recordada por su papel de ‘Inesita’ en la novela ‘Yo soy Betty, la fea’, y de otras grandes producciones en la televisión colombiana.

Cadavid, quien tenía 84 años al momento de su deceso, además de su reconocido paso por la pantalla chica, también se destacó como actriz de cine y teatro. Asimismo, su increíble voz le ayudó a crearse una carrera como cantante y locutora, aunque fueron sus dotes histriónicos los más aplaudidos por los colombianos.

Además, de su participación en la novela que narra la vida de Beatriz Pinzón Solano y su paso por Ecomoda, Cadavid también será recordada por su actuación en otras grandes producciones como Romeo y buseta, en la que hizo el papel de Dorotea, así como Café con aroma de mujer (Cecilia de Vallejo) y La niña (Felipa Ríos).

En cuanto al cine, uno de sus mejores papeles fue el de la Madre Superiora en El amor en los tiempos del cólera, adaptación del libro del Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, que se estrenó en 2007.

Los últimos días de Dora Cadavid

Sin embargo, en los últimos años el nombre de Dora Cadavid se hizo popular cuando se supo que, por decisión propia, decidió irse a vivir a un ancianato, luego de varios años viviendo con sus sobrinas y nuera, tras la muerte de su hijo, Moisés Cadavid, en 2012.

“Estábamos viviendo en La Calera y empezamos luego a viajar por todo Colombia y cuando ya llegamos a un destino final, creo que era Cúcuta, yo le dije a ellas que ya no quería seguir viajando. Mis sobrinas estaban muy preocupadas porque yo viviera sola. Tú sabes que uno con la edad no debe estar solo en ninguna parte y yo no quiero ser carga para nadie”, explicó la ayudante de ‘Hugo Lombardi’, en entrevista con Canal 1.

Asimismo, explicó que cuando tomó la decisión de vivir sola, fueron las mujeres que la acompañaban quienes le propusieron el ancianato en el que, al parecer, vivió sus últimos días.

“Entonces ellas, muy inteligentemente, buscaron un lugar donde yo estuviera a gusto y aquí me lo encontraron. Yo no puedo sacrificar a una nuera y a una nieta su vida conmigo”, añadió Dora en la conversación.

Aunque se desconoce la causa de su muerte, o las condiciones en las que se dio, durante dicha entrevista, Cadavid explicó que le tenía mucho respeto a la muerte, por lo que siempre le pedía a Dios que, ojalá, le llegara en medio de la noche, cuando ella se encontrara dormida.

“No es que no le tema, le tengo mucho respeto. Y le pido a Dios que cuando me la dé, me la dé dormidita y yo no me dé cuenta, porque a lo mejor me le devuelvo la mitad”, dijo Cadavid, con una sonrisa; la misma que alegró durante tantos años a los colombianos.

Tras el fallecimiento de Dora Cadavid, ya son seis los participantes de ‘Yo soy Betty, la Fea’ que han partido de este plano terrenal.

La primera fue la modelo y actriz, Lina Marulanda, quien tuvo un paso menor por la novela intentando conquistar a Armando Mendoza (Enrique Abello). Marulanda se quitó la vida en abril de 2010.

La siguiente fue Celmira Luzardo, quien interpretó a Catalina Ángel, responsable del cambio de Betty hacia el final de la telenovela. La hermana de la también actriz Consuelo Luzardo falleció en marzo de 2014, víctima de problemas respiratorios derivados de un cáncer de estómago que le fue diagnosticado en 2011.

Marcela Posada, actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’

El siguiente fue Alberto Valdiri, recordado por su papel del esposo de Bertha González. Un infarto le arrebató la vida en diciembre de 2014, a los 55 años.

Casi cinco años después, en enero de 2019, el infortunado deceso de Fernando Gaitán, libretista de la telenovela, generó un impacto enorme en la televisión colombiana, pues además participó en la escritura de otras grandiosas producciones como Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe.

Finalmente, el último en perder la vida había sido Raúl Santa, en noviembre de 2021, quien interpretó a Efraín Rodríguez, más conocido como el Pupuchurro.

