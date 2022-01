Murió el galán de galanes de las telenovelas, Daniel Guerrero

enero 16, 2022 - 6:34 pm

El mundo de la televisión se viste de luto tras la triste noticia del fallecimiento de uno de sus grandes nombres, el actor y también locutor Daniel Guerrero.

El reconocido intérprete de telenovelas como Tu mundo y el mío o Por siempre amigos, fallecía este sábado a los 76 años. La estrella argentina llevaba días ingresado en terapia intensiva por un trombo embolismo pulmonar que se agravó por un cuadro severo de EPOC.

El triste desenlace fue comunicado en redes por la que fuera su esposa, Zulma Faiad y sus hijas, fruto de esta relación, Daniela y Eleonora. La Asociación Argentina de Actores también le dio su último adiós en las redes.

«Despido en su camino infinito a Daniel Guerrero, padre de mis hijas, con cariño y respeto cultivado en las buenas palabras compartidas en estos últimos años. Que Dios te bendiga en tu camino al cielo», escribió la que fuera su mujer.

Su hija Eleonora también quiso dedicarle un mensaje cargado de amor y nostalgia al que fuera su ejemplo y gran inspiración.

«No puedo ni decir cuánto lo amo, ni el dolor inmenso que siento. Les cuento porque sé del amor que le tienen y no puedo avisar a cada persona, no tengo alma en este momento para eso…Se lleva mi historia y me deja todos los recuerdos, el amor y lo vivido, nunca va a estar muerto en mi corazón, nunca va a estar muerto…Te amo con mi alma papá, ahora ya no sufrís más», escribió en Facebook.

Daniel será recordado por su larga trayectoria no solo en televisión, también en la radio y en los diferentes escenarios de la interpretación como son el teatro y el cine. Su obra trascendió más allá de su país, Argentina, llegando a toda Latinoamérica y Estados Unidos. Que en Paz Descanse.

DESPIDO EN SU CAMINO AL INFINITO A *DANIEL GUERRERO*PADRE DE MIS HIJAS*CON CARIÑO Y RESPETÓ CULTIVADO EN LAS BUENAS PALABRAS COMPARTIDAS EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS*QUE DIOS TE BENDIGA 🙏 EN TU CAMINO AL CIELO 💘 TE VOY A EXTRAÑAR* pic.twitter.com/ai319ZmicQ — Zulma Faiad (@zulmaurorafaiad) January 15, 2022

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

People