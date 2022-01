Murió el actor y comediante Bob Saget a los 65 años

enero 10, 2022 - 7:33 am

El actor estadounidense Bob Saget, muy conocido por interpretar al padre de la comedia televisiva «Full House» (1987-1995), falleció este domingo a los 65 años.

Saget murió en un hotel de Orlando donde fue encontrado sin vida por las autoridades; según señaló la oficina del sheriff del condado de Orange en Florida.

Todavía no se sabe la causa de su fallecimiento, pero la oficina del sheriff de ese condado aclaró que no había señales de que se tratara de una muerte violenta y tampoco se encontraron drogas en el lugar.

«Estoy destrozado. Estoy destruido. Estoy en completo y total shock. Nunca tendré un amigo como él. Te quiero mucho, Bobby«, escribió en Twitter John Stamos sobre quien fue su compañero en «Full House».

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby.

— John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022