Muguruza se impone en el Abierto de Australia

enero 18, 2022 - 12:30 pm

Sus dos últimos partidos en la Rod Laver Arena acabaron en derrota, pero Garbiñe Muguruza empezó con victoria en la pista principal del Open de Australia 2022 con un 6-3 y 6-4 sobre la francesa Clara Burel.

La cabeza de serie número 3 fue presionada durante 88 minutos por la número 77 del mundo, de 20 años, pero la diferencia entre las dos jugadoras fue más marcada en el servicio. Burel cometió una docena de dobles faltas y sólo encajó el 41% de sus primeros saques, lo que permitió a Muguruza tener muchas oportunidades en la devolución. Muguruza rompió cinco veces y ganó siete de ocho juegos desde el 3-3 en el primer set para tomar una ventaja dominante de 6-3, 4-1.

¡Muguruza puso primera en el #AusOpen! 🇪🇸😁 Gran performance de la española que derrotó por 6-3 y 6-4 a Burel y enfrentará en R2 a otra francesa: Cornet. 👏#MujeresTitulares pic.twitter.com/92tHtSwrvC — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 18, 2022

Muguruza necesitó finalmente cinco puntos de partido para sellar la victoria. Burel salvó tres en un maratónico mantenimiento del servicio para el 5-3, y rompió a Muguruza para mantenerse con vida gracias a los ganadores de derecha consecutivos en el deuce. Una desventaja de 0-40 en el servicio para el 5-5 resultó demasiado para superar y Muguruza mejoró a 10-0 en la primera ronda de Down Under.

Tras el partido, Muguruza dijo que necesitaba superar tanto a su rival como a sí misma para seguir siendo perfecta en los partidos de primera ronda del Abierto de Australia.

«No sabía realmente a quién me enfrentaba. Nunca habíamos jugado antes. Muy complicado», dijo. «Siempre estás nerviosa al salir a la Rod Laver, que me encanta, y empezar una campaña de Grand Slam. Siempre he pasado la primera ronda. Estoy muy contenta de cómo he jugado y, por supuesto, de controlar los nervios».

