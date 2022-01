Mover exigió al CNE reajustar el cronograma para el referendo revocatorio presidencial

enero 23, 2022 - 11:33 am

El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER) exigió este sábado al Concejo Nacional Electoral (CNE) revisar el cronograma emitido para la recolección del 20% de las firmas que activarán el referéndum revocatorio contra el mandato de Nicolás Maduro.

“El 26 de enero es un espejismo que crearon para generar un aborto al proceso revocatorio que se debe activar. No es prudente exponer a la población a largas filas a un esfuerzo que no redundará en el avance del proceso. No vamos a desistir del derecho, pero queremos que el CNE revierta la disposición anunciada. Hasta el momento, lamentablemente, no hemos tenido comunicación con el resto de las organizaciones promotoras”, expresaron en rueda de prensa.

Insistieron en que “no estamos abandonando el ejercicio de la activación del revocatorio. Lo que exigimos es que el CNE revise el cronograma porque lo que queremos es que las fechas sean como debe ser, no como ellos pretenden (…) Son 15 días para notificar los centros de recolección y 45 días para hacer la convocatoria. Por supuesto que en dos meses revocamos legalmente”.

Al respecto, el dirigente político César Pérez Vivas indicó que “la convocatoria atropellada cierra la oportunidad de manifestarse a los ciudadanos venezolanos. Es una demostración de que Maduro no quiere contarse y utiliza los poderes públicos como pantalla (…) No nos vamos a parar, continuamos y vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales para exigir respeto el derecho de revocar el mandato de Maduro este año”.

“Le decimos a los tres rectores del CNE que están a tiempo de reconocer sus errores y corregir. Ahora los ciudadanos debemos movilizarnos hasta el CNE porque lo del miércoles es una bufonada. Pero no renunciamos a seguir en la lucha”, indicó Pérez Vivas.

Por su parte, el politólogo Nicmer Evans insistió que, con la actual posición del ente electoral- “no hay posibilidad de informar a los ciudadanos cuáles son los centros de recolección donde deben acudir. ¿Qué estructura política puede movilizar a 4.3 millones de venezolanos a centros de recolección desconocidos? Consideramos que la jornada del miércoles 26 de enero es inviable”.

Con información de Monitoreamos