Mover convocó movilización hasta el CNE para solicitar activación del referéndum revocatorio

enero 13, 2022 - 5:03 pm

El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) confirmó el miércoles una movilización ciudadana nacional para el próximo lunes 17 de enero, para consignar ante las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) el documento de ratificación de la activación del Referéndum Revocatorio contra la administración del presidente Nicolas Maduro.

«Hacemos un llamado al Sr. Maduro a respetar nuestro derecho establecido en el artículo 72 de la constitución. Al CNE le solicitamos regalas claras, adecuadas a la constitución que garanticen: Trasparencia, Igualdad ante la ley; No discriminación, Seguridad, Facilitación del derecho e Independencia», rezó el manifiesto leído ante los medios de comunicación social por parte de Virginia Rivero, activista social y miembro de esta coalición ciudadana.

Rivero solicitó al ente comicial recibir de forma directa y usando el captahuellas las manifestaciones de voluntad de los ciudadanos. Alegó que de esa forma no podrá volverse a repetir el atropello de crear falsos positivos con supuestas usurpaciones de identidad y no habrá excusas para paralizar el proceso.

«Desde MOVER hacemos un patriótico llamado a todos los ciudadanos para respaldar la iniciativa refrendaría acudiendo a las jornadas de recepción de manifestaciones de voluntad y de exigencia de nuestros derechos», puntualizó la abogada.

Por su parte, Nicmer Evans, presidente nacional del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y portavoz esta organización, invitó a los venezolanos a que sumen esfuerzos en torno a la «exigencia de un derecho que está en la Constitución».

Evans dijo que el pasado lunes 10 de enero de 2022, se cumplió la mitad del periodo constitucional, por lo que procedió a presentar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la ratificación de solicitud de trámite del Referéndum Revocatorio Presidencial, presentada el 25 de mayo de 2021.

Señaló que el revocatorio convoca a todos los ciudadanos: «Hay un temor por posibilidad de frustrarse porque el hecho de que no se pueda realizar el referendo revocatorio. No deseamos generar falsas expectativas y sabemos que vamos contra unos actores políticos que no quieren que se dé el revocatorio».

Evans insistió en que no hay posibilidad de «medias tintas», invitó a los dirigentes de los distintos partidos políticos a que definan si participarán o no en la solicitud del referendo revocatorio. «La presión de la comunidad venezolana está generando la necesidad de que haya posturas definitivas, los dirigentes locales nos han dicho que están de acuerdo con el revocatorio. Así que ellos también tienen que escuchar a sus bases», resaltó.

César Pérez Vivas, también miembro de este grupo y exgobernador de Táchira, señaló que, a su juicio, la función del ente comicial es favorecer el proceso consultivo a los venezolanos: «Toda esa historia que ya conocemos pasa a un segundo plano, si el Poder Electoral facilita el derecho. ¿Para qué tenemos 40.000 mesas de votación estructuradas en el país?, eso es para facilitarlo (el proceso)».

Vivas, también, dijo que Mover busca que el CNE no discrimine al ciudadano. «No se puede admitir la discriminación, por eso estamos planteando un debate en el país y nos complace muchísimo que diversos sectores estén debatiendo este tema. Una vez más en nombre de Mover invitamos a todos los líderes de la sociedad a velar por nuestros derechos, el derecho a revocar es un derecho humano y lo que estamos es solicitando el respeto a ese derecho», enfatizó.

Lea también: Guaidó sobre posible despliegue militar ruso en Venezuela: «No pueden hacerlo, somos un país soberano»

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Nota de Prensa