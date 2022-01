MLB y Asociación de Peloteros se reunirán este lunes en persona

enero 23, 2022 - 12:15 pm

Una semana después de que Major League Baseball reanudó las negociaciones laborales, la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA, por sus siglas en inglés) programó otra reunión el jueves y las partes volverán a la mesa de negociaciones el lunes.

A diferencia de la reunión de la semana pasada, que se realizó a través de Zoom, la del lunes será en persona en Nueva York. La liga hizo propuestas la semana pasada que, según sus funcionarios, tenían como propósito crear un camino hacia un acuerdo. Se espera que la MLBPA haga una contraoferta con ideas propias en la reunión del lunes.

Las más recientes propuestas de MLB incluyeron aumentos significativos en pagos a los jugadores con más de dos años de servicio, con los mejores jugadores ganando mucho más en bonos basados en desempeño. La propuesta también incluyó ideas para tratar el tema de la supuesta manipulación del tiempo de servicio, para motivar a los equipos a incluir a los cotizados prospectos en rosters del Día Inaugural.

Entre los otros asuntos que MLB abordó en propuestas recientes hubo varios puntos relacionados con el deseo de los jugadores de incentivar la competencia: Cambios en el proceso que establece el orden de lotería del Draft, que ayudaría a desincentivar las preocupaciones sobre la posibilidad de perder a propósito en busca de un conseguir un mejor sembrado en el Draft amateur, la expansión de la postemporada y el bateador designado en ambas ligas.

MLB, MLBPA set to meet in person on Monday https://t.co/UYB5wEUuRL

— Mark Feinsand (@Feinsand) January 21, 2022