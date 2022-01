«Mayerlin la tenía abrazada, pero se le soltó»: Familiares de la niña zuliana ahogada en río Bravo

enero 20, 2022 - 10:55 am

Desgarradoras narraciones, acompañado de una gran tristeza, fue lo que se percibió dentro del núcleo familiar de Mayerlin Mayor, madre de la pequeña, Victoria Lugo Mayor, quien murió ahogada en el río Bravo, mientras cruzaban para Estados Unidos

En una entrevista sostenida vía Live, el periodista, Jensser Morales, se comunicó con una pariente de Mayor, quien entre lágrimas contó un poco sobre lo que se vivió ese día.

Lea también: Era de Maracaibo la niña que murió ahogada cuando cruzaba el río Bravo para llegar a Estados Unidos

«Nos pudimos comunicar con la mamá de la niña y nos dijo que el grupo de migrantes era llevado por dos coyotes, pero uno de ellos se había equivocado en la dirección. El otro coyote, tenía cargada a la niña pero cuando pretendían atravesar, todos comenzaron a ahogarse, por lo que el hombre soltó a la pequeña y se la dio a su mamá».

La mujer, en llanto, prosiguió diciendo: «Mayerlin dijo que ella tenía abrazada a su hija pero se le soltó, se le fue. Ella también se estaba ahogando pero lograron rescatarla».

Larga travesía

La mujer indicó en la entrevista que ellas residieron por largo tiempo en Coro, pero a mediados del mes de julio del 2021, Mayerlin decidió vender todas sus pertenencias y regresarse a Maracaibo, para gestionar los trámites del pasaporte e irse a Estados Unidos.

«Ella pensaba viajar para febrero o marzo, pero debido a las leyes que estaban implementado, acortó el viaje. La ultima vez que vimos a la niña fue el 12 de enero, pues ese día salieron a Colombia y el 13-E, a México. La noticia nos llegó el martes, cerca de las 4:54 de la tarde. La mamá de Victoria no ha podido darnos más detalles porque está devastada y realmente para nosotros no ha sido fácil esta situación», finalizó diciendo la mujer.

Por su parte, El Pitazo agregó que la mujer salió el martes desde un pueblo llamado Acuña, en San Antonio, México, hacia el río Bravo junto con un grupo de migrantes y los coyotes que los ayudarían a llegar a Estados Unidos. Antes de salir envió una foto de ella con su hija Victoria, quien vestía una chaqueta roja y un jeans azul.

Al llegar al río, las condiciones no eran las que les habían descrito. El caudal no les llegaba a los tobillos, sino que estaba crecido. “Le pregunté por qué decidió cruzar si estaba alto, y me dijo: ‘No sé; esto no es como ustedes creen’. Me imagino que tenía que decidir”, contó Mayibeth Mayor.

📹"La niña se le soltó, ella dice que la tenía abrazada, pero se le soltó y se le fue": Testimonio revela detalles de la muerte de la niña venezolana Victoria Valentina Lugo Guerra en el río Bravo, entre 🇲🇽 #México y 🇺🇸 #EEUU. 📌 Video de @JMoPeriodista pic.twitter.com/6oh4cjmuPU — Servicio de Información Pública (@infopublicave) January 19, 2022

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día