Marc Márquez vuelve a subirse a una moto

enero 13, 2022 - 4:36 pm

El piloto español Marc Márquez, con problemas de visión desde una caída en un entrenamiento, ha vuelto a ejercitarse sobre una moto tres meses después, tras pasar una revisión el pasado lunes, informó este jueves su equipo Repsol-Honda.

La revisión «confirmó una clara mejoría en la visión del ocho veces Campeón del Mundo», que sufría una diplopía (visión doble), afirmó Repsol-Honda en un comunicado.

«Dicha evolución hizo que el piloto del equipo Repsol Honda recibiese la autorización para entrenar en moto y la disciplina que eligió Marc fue la de motocross», añadió la nota.

El piloto español se ejercitó el miércoles en el circuito de Ponts en Cataluña (noreste) y tras realizar varias mangas «las sensaciones fueron positivas», asegura el comunicado.

Se trata de la primera vez que Marc Márquez se sube a una moto desde que sufriera una caída a finales de octubre en un entrenamiento preparatorio del GP del Algarve (Portugal), que le produjo esa diplopía.

A causa de esa caída, el ocho veces campeón del mundo no disputó las dos últimas carreras de la temporada. Tras sus primeros ejercicios con una moto, «el siguiente paso para Márquez será realizar un entrenamiento en un circuito de velocidad», concluyó el comunicado.

¡Después de 3 meses, primer día en moto disfrutando como un niño!😁

After three months, first day on a motorbike enjoying like a child! #MM93 pic.twitter.com/v1wYlILawN

— Marc Márquez (@marcmarquez93) January 13, 2022