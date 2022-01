Manchester City logra una victoria importante ante el Chelsea de Tuchel

enero 15, 2022 - 11:06 am

El Manchester City aumentó su ventaja de 13 puntos al frente de la tabla con una ajustada pero merecida victoria por 1-0 en casa del Chelsea, segundo clasificado, el sábado por la tarde.

El duelo entre los dos líderes de la Premier League fue precario y cada uno de ellos era consciente de la amenaza que podía suponer el otro.

Your City XI to take on Chelsea! 💥

XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Sterling, Foden, Grealish

SUBS | Steffen, Dias, Gundogan, Jesus, Fernandinho, Mbete, McAtee, Lavia, Wilson-Esbrand#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/LSGNkqolWj

