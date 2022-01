Mamá de Ricky Montaner responde a rumores de mala relación con Stefi Roitman

enero 13, 2022 - 10:05 am

¿Cómo se llevan realmente Marlene Montaner y su nuera Stefi Roitman?

Mucho es lo que se ha dicho sobre la dinámica entre los Montaner y la modelo argentina. Incluso, en un programa argentino se dijo que Ricardo la incluyó junto a los invitados a la boda para firmar un acuerdo.

En una reciente entrevista con el programa Mañanísima, Marlene fue consultada sobre la boda de Ricky y Stefi, y el hecho de que ella haya sido la organizadora. «Traté de disfrutarme cada minuto porque es el último (en casarse). Además, me gusta un montón esto de organizar, me metí de principio y a fin en la boda».

Aprovechó la entrevista para desmentir la supuesta mala relación con la ahora esposa de su hijo mayor…

Le preguntaron a Marlena sobre los comentarios en las redes que llaman a los Montaner «una secta»…

«Tenemos mil diferencias. Me da gracia lo que dicen, pero no hay nada distinto en nosotros a una familia tradicional, lo único es que estamos un poco más expuestos. Eso es todo. Pero somos una familia que nos peleamos. Me horroriza cuando dicen ‘la familia perfecta’, nada más lejano. Tenemos 500 errores todos».

