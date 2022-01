Maduro reiteró que no nombrará «protectores» en estados gobernados por la oposición

enero 15, 2022 - 7:40 pm

Durante la Memoria y Cuenta sobre su gestión en el año 2021, el presidente Nicolás Maduro reiteró su compromiso de no nombrar «protectores» en estados gobernados por la oposición, aunque catalogó que la figura creada por el Ejecutivo nacional «fue efectiva».

«Yo me comprometí con la oposición a no nombrar más protectores y no lo haré (..) Di mi palabra, ahora que los gobernadores asuman sus funciones plenamente y de manera coordinada», indicó el mandatario nacional desde la sede del Palacio Federal Legislativo.

Al respecto, Maduro calificó de «exitosas» las elecciones del 21 de noviembre, afirmando que la oposición tuvo el mejor resultado en las las alcaldías en los últimos 23 años. «Ellos ganaron 123 alcaldías. Es el momento con más equilibro en un proceso electoral», acotó.

«Nosotros fuimos a unas elecciones con lealtad absoluta a la Constitución. Es difícil enfrentar un proceso electoral cuando existen tantos problemas creados por la guerra económica», recalcó Maduro.

En este sentido, el jefe de Estado aclaró al sector opositor que «no crean que la victoria es eterna y permanente al igual que la derrota». «Lo que debe ser eterno y permanente es el trabajo de buena voluntad, la conciencia crítica, la decisión de cambiar junto al pueblo», agregó.

«Decimos al pueblo de Venezuela que hemos tenido un resultado equilibrado justo y necesario, pido a los gobernadores y alcaldes, vayan a hacer su trabajo, vayan a resolver los problemas, vayan a atender los resultados», indicó.

#EnVideo📹| Presidente de la República, @NicolasMaduro resaltó el trabajo realizado por @cneesvzla en las elecciones del #21Nov, afirmando que en el año 2021 triunfó una vez más el diálogo político.#MisiónCumplidaPresidente pic.twitter.com/RjCaE8UpQk — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 15, 2022

#EnVideo📹| Presidente de la República, @NicolasMaduro exaltó que: "con la convocatoria a la elección #29 en 22 años, las megaelecciones de gobernaciones y alcaldías, se demostró la fortaleza imbatible del sistema electoral automatizado de Venezuela"#MisiónCumplidaPresidente pic.twitter.com/0YEQZl1CpS — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 15, 2022

#EnVideo📹| Presidente de la República, @NicolasMaduro expresó: "Ni la victoria ni la derrota son eternas ni permanentes, lo que debe ser permanente es el trabajo de buena voluntad, es la capacidad de aprendizaje y de escuchar a la gente".#MisiónCumplidaPresidente pic.twitter.com/6jOGADVMil — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 15, 2022

#EnVideo📹| Presidente de la República, @NicolasMaduro aseveró que "la oposición tiene que reconocer que ganarle al chavismo es difícil. Creo que las megaelecciones del 2021 fueron un éxito total para la democracia venezolana…"#MisiónCumplidaPresidente pic.twitter.com/ZCJ9LULgZD — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 15, 2022

#EnVideo📹| Presidente de la República, @NicolasMaduro puntualizó: "Ahora lo que les pido a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas: vayan a hacer su trabajo, vayan a resolver los problemas de nuestro pueblo; ahora les toca a ustedes".#MisiónCumplidaPresidente pic.twitter.com/dbd89kJR9M — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 15, 2022

Lea también: Maduro durante su Memoria y Cuenta: «El 2021 fue el año de la paz política»

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día