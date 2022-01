Luka Doncic rozó el triple-doble en su regreso con Mavericks (Video)

enero 3, 2022 - 11:02 am

Luka Doncic regresó este domingo con los Dallas Mavericks tras haberse perdido diez partidos seguidos por una lesión en el tobillo y por haber entrado en el protocolo de coronavirus.

El esloveno rozó el triple-doble con 14 puntos (6 de 14 en tiros), 9 rebotes, 10 asistencias y un robo en la victoria a domicilio de los Mavericks sobre los Oklahoma City Thunder por 86-95.

En los primeros minutos de su regreso, en el que la nota negativa fueron sus 7 balones perdidos, Doncic dejó dos jugadas marca de la casa: un pase para el alley-oop de Dwight Powell y un triple con paso atrás («step-back»).

Pero su jugada más importante llegó en el último minuto con una asistencia por la espalda para el triple frontal de Maxi Kleber que finiquitó el triunfo de los de Dallas tras un partido discreto ante uno de los peores equipos de la liga.

Leer más: Devin Booker lideró la paliza de Suns frente a Hornets

Doncic, Kleber y Hardaway Jr., tres puntales de la plantilla de los Mavericks, volvieron este domingo a la cancha tras salir del protocolo del coronavirus. El esloveno no había jugado para los Mavericks desde el pasado 10 de diciembre en la derrota de su equipo ante los Indiana Pacers 106-93.

Durante los diez partidos de ausencia, la franquicia de Texas ganó cinco partidos y perdió los cinco restantes. Los Mavericks tienen ahora un balance de 18-18 que les sitúa en las posiciones de play-in en la Conferencia Oeste.

LUKA IS BACK!

This was his first attempt after missing the past 3+ weeks 🔥https://t.co/wVIrg3a7TL pic.twitter.com/HL8duNJQVa

— NBA (@NBA) January 3, 2022