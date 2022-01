Los tenistas John Isner y Nick Kyrgios piden un mejor trato para Novak Djokovic en Australia

enero 7, 2022 - 10:52 am

El estadounidense John Isner y el australiano Nick Kyrgios respaldaron al serbio Novak Djokovic y exigieron más humanidad a las autoridades australianas después de que le cancelaran la visa al primer clasificado mundial por no estar vacunado contra la covid-19 y lo trasladaran a un hotel de refugiados en el barrio de Carlton (Melbourne).

“No está bien todo lo que está viviendo Novak. No hay justificación al trato que está recibiendo. Cumplió las normas, le dejaron entrar en Australia, y ahora lo detienen en contra de su voluntad. Es una vergüenza”, explicó el estadounidense en su cuenta personal de Twitter.

Kyrgios, por su parte, dejó de lado sus recientes disputas fuera de la pista con el serbio y le defendió tras reclamar una mejor actitud hacia “uno de nuestros campeones”.

“Por su puesto que creo que hay que tomar medidas contra la covid, me vacuné por el bien de otros y por la salud de mi madre pero como están manejando la situación con Novak está muy mal. Los memes, titulares. Es uno de nuestros grandes campeones pero al fin y al cabo es un ser humano. Hazlo mejor”, comunicó también en su cuenta de Twitter.

What Novak is going through right now is not right. There’s no justification for the treatment he’s receiving. He followed the rules, was allowed to enter Australia, and now he’s being detained against his own will. This is such a shame. #IStandWithNovak

Look I definitely believe in taking action, I got vaccinated because of others and for my mums health, but how we are handling Novak’s situation is bad, really bad. Like these memes, headlines, this is one of our great champions but at the end of the day, he is human. Do better.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 7, 2022