Los refrescos y otras bebidas también ligadas a la diabetes

enero 15, 2022 - 9:30 am

Según la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard ingerir más bebidas endulzadas con azúcar, como refrescos, así como zumos de fruta 100 %, se asocia con un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2.

La investigación, publicada en ‘Diabetes Care’, también encontró que tomar más bebidas endulzadas artificialmente (ASB) en lugar de bebidas azucaradas no disminuía el riesgo de diabetes. Sin embargo, el riesgo de diabetes descendió cuando una porción diaria de cualquier tipo de bebida azucarada se reemplazó por agua, café o té.

Alexis Elliott quien especialista en trastornos alimenticios y sobrepeso para una publicación de ‘Hetahline’ dijo que «un ejemplo es la Coca-Cola, tiene 39 gramos de azúcar y un té de Starbucks, 32. Eso es una barbaridad». Pero no solo son los refrescos, también los zumos 100 % naturales. Muchos creen que mejoran su nutrición tomándolos, pero la verdad es que no obtienes la fibra necesaria, solo demasiada glucosa. Nuestros cuerpos son capaces de identificar si es la fruta o solo el jugo», explica.

La empresa en contra

Una publicación de una reconocida gaseosa en su portal indicó que el consumo de azúcares contenidos en las bebidas no provoca diabetes. Indicaron que el Comité Asesor de las Guías Alimenticias para los estadounidenses del 2005 (U.S. Dietary Guidelines for Americans, 2005), revisó las pruebas científicas y no encontró relación alguna entre la ingesta de hidratos de carbono (incluyendo los azúcares de las bebidas) y la diabetes tipo 1 o tipo 2.

En cifras

Es de recordar que cada año se diagnostican en el mundo 22 millones de nuevos casos de diabetes, una cifra estruendosa que revela el último estudio Global Burden of Disease y que muestra la magnitud de esta enfermedad.

Este trastorno crónico aparece, según indica la Organización Mundial de la Salud, cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza la que produce de forma eficaz.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día