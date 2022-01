Los Rams vencen a los Cardinals y avanzan a la Ronda Divisional; van por los campeones Buccaneers

enero 18, 2022 - 10:21 am

Con una certera guía del mariscal de campo Matthew Stafford, Los Angeles Rams eliminaron este lunes a los Cardenales de Arizona al vencerlos por 34-11 en partido de la ronda de comodines de los playoffs en la NFL.

Stafford tuvo una jornada excelente al completar 13 de sus 17 pases con 202 yards y dos touchdown.

Los Rams irán ahora la próxima semana contra los Bucaneros de Tampa Bay del astro Tom Brady, ganador de siete Super Bowl, en partido de la Serie Divisional por la Conferencia Nacional.

Después de un final inconsistente de la temporada regular, la constelación de grandes estrellas de los Rams se unió brillantemente en el escenario de la postemporada.

Stafford estuvo sobresaliente en su primer juego de playoffs con los Rams, acertando 13 de 17 pases sin intercepción y dirigiendo con frialdad la ofensiva de Los Ángeles.

