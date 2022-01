Los periodistas no saben que están muertos

enero 31, 2022 - 2:39 pm

¿Y ahora qué hacemos? Se miraron en el primer cubículo de izquierda a derecha, a tres metros el ventanal, de frente una sala con escritorios en fila en cuatro culumnas bulliciosas. Las lámparas parpadeaban. ¿Todos estamos muertos?, pregunta José viendo venir a su hijo Eduardo ¿Él también?, inquiere desconcertado. «Si, y aquel, y este y ese que va entrando» ¿¡Como, Esteban!?. Entra nuevo Oscar, ríe con el mismo sarcasmo de cuando estaba vivo. Ellos no lo saben, dice y señala a Camacho, a Argenis, a Eduardito Fernández, a Añez Nava, a Carmen María y Toledo los observa pensando en Isolina, en los aviones que ya no tendrá que esperar en los aeropuertos de Europa. De aquel lado hay mas muertos, dice Régulo Wayú López, es cierto, cerca de la fuente enciende un cigarrillo Len Nava y tose. La escalera eléctrica se detiene pero las siluetas de los muertos suben flotantes, vienen por los panoramas donde salieron como crónicas noveladas de última página. «Dejen de joder, no me atormenten, como creen que pueda recordarles a todos», reniega Camacho. Las luces están apagadas ¿pueden encenderlas?, pregunta Toro, «No hace falta», le responden. Afuera se muere también la ciudad. Hay mucha gente triste, como si les lamentara no haberse muerto. ¿De qué sirve una ciudad sin un periódico? Eso les cuesta entender, por ahora. LLegará el tiempo de los celulares. Van a apagar la rotativa. Los rodillos se detienen embadurnados de tinta. Se imprime un silencio martillador. Un frío de soledad parece arropar los pasillos. ¿Qué haremos?, insiste José. «Hagamos como si nada, como si nadie se hubiese muerto. Armemos una edición final ¿Qué contamos?, pregunta Amayita. «Simple, escribamos de la muerte de cada uno, de esto que no sabíamos que pasaría». Oscar Silva clava los ojos en la pantalla y escribe «aquí los esperamos coños de madre» Risas, risas ¿Y esa vaina? muertos de otros periódicos en la redacción mas mezquina del mundo… la muerte iguala todas las cosas.

Josué Carrillo