Los bikinazos no aptos para cardíacos de Niurka Marcos y su hija: ¡Parecen hermanas!

Cuando de celebridades polémicas se trata, uno de los primeros nombres que llega a la mente es el de Niurka Marcos. Y es que a través de los años la vedete cubana se ha visto envuelta en muchos dimes y diretes, no solo con algunas de sus exparejas, sino también con compañeras de trabajo. Ahora bien, como actriz y bailarina, Marcos solo ha recibido elogios, al igual que como mamá, en especial a la hora de hablar de su hija Romina, quien ya es toda una adulta y muy parecida a su progenitora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Según lo que hemos podido apreciar a través de los años, la joven es muy unida a su mamá y en las redes la siempre las vemos compartiendo y disfrutando tiempo juntas. Precisamente hace unos días, ambas alborotaron las redes al posar en diminutos bikinis que dejaban ver sus increíbles figuras.

«Dice Romy que [somos] almas gemelas», escribió la artista junto a una foto que publicó en su cuenta de Instagram. «Pero sin lugar a duda somos mejores amigas».

En la imagen la joven lleva un bikini negro que deja ver sus llamativas curvas, mientras que la actriz porta uno dorado, con el que demuestra que todavía goza de una increíble figura. De hecho, en la foto parecen hermanas más que madre e hija.

Los comentarios elogiándolas no se hicieron esperar. De hecho, la foto ya tiene casi 100,000 me gusta y más de 400 comentarios. No cabe duda de que la joven no solo heredó el carisma de su mamá, sino también esas curvas caribeñas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Romi marcos (@romimarcos)

