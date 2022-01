Lo único malo de tatuarse es no saber que se quiere hacer

enero 4, 2022 - 8:00 pm

Una normativa veta la utilización de tintas que contengan colorantes con azoderivados, aminas aromáticas potencialmente cancerígenas, hidrocarburo aromático policíclico, metanol o metales

Una comisión de la Unión Europea especificó que «la restricción cubre las sustancias cancerígenas, mutágenos y reprotóxicas; productos químicos prohibidos en los cosméticos, los sensibilizantes cutáneos, los irritantes de la piel y los ojos, las impurezas metálicas, las aminas aromáticas y algunos pigmentos».

Siete países de la UE ya aplican la prohibición como Bélgica, Francia, Alemania, los Países Bajos, España, Eslovenia y Suecia, por lo que no tardará mucho en que en América se tomen medidas similares, por eso despejamos las dudas con un tatuador experto.

El cuerpo es un lienzo

Alejandro Marín es un tatuador profesional venezolano, lleva años radicado en Colombia y desde allá su nombre resalta como un de los mejores artistas en el tatuaje. Sus manos se deslizan con facilidad sobre el lienzo que es la piel y mucho más cuando la persona sabe lo que realmente quiere.

“No tiene nada de malo tatuarse. Desde el punto de vista emocional el tatuaje tiene una carga estética o impacto emocional muy grande. Puede ser pequeño o grande, el impacto siempre va a ocurrir. Siempre es malo tatuarse cuando no se está seguro del tatuaje que se quiere hacer. Imagínate que llegas a una tienda de tatuaje, porque tienes ganas de un tatuaje y te haces lo que sea y con quien sea, la carga estética del tatuaje puede ser de manera negativa, porque la gente se va a sentir mal porque no le quedó bien, y sucede cuando la gente no se planifica para hacerlo”, dijo Marín.

Insiste en que para ello hay que programarse, pero sobre estar seguro de lo que se va a hacer, proyectarse en un futuro con el tatuaje, porque es para toda la vida. En ese aspecto si es una persona indecisa o que no tiene el más mínimo aprecio al arte, no lo entiende de ninguna manera y se quiere tatuar, puede pasar esto.

Sí el tatuaje es lo que esperaba tras programarlo, porque el artista lo logró con exactitud y lo adecuó al cuerpo, entonces el impacto emocional será positivo y traerá como consecuencia un alza en autoestima, se va a proyectar y a ganar más personalidad.

“Porque tatuarse es manifestar en la piel lo que se lleva por dentro, es hacer que salga a flote lo que está debajo de la piel. Hay quienes lo hacen por estética y otras en las que hay gente que se tatúa sus fobias, por ejemplo, arañas para poderlas superar”.

Indica que incluso hay recomendaciones para aquellas personas que pasaron por un proceso quirúrgico y quieren tapar cicatrices con tatuajes 3D, esto con la intención de devolverle un efecto de comodidad a lo que se necesita.

Entre tintas, colores y pigmentos

Sobre los tipos de tintas indica que existen muchos, pues las expresiones gráficas son infinitas, pero para los tatuajes es la tinta vegetal o vegana. Ya que hoy en día hay una variedad de colores y pigmentos basadas en diferentes marcas que se han dedicado a desarrollar la tecnología de las tintas.

“Esto trajo como consecuencia que se dejara de usar la tinta china, la cual no era biocompatible con nuestra piel. Y en muchos de los casos se podían observar reacciones alérgicas. Décadas atrás había gente que se tatuaba con tinta de bolígrafo. La china no se puede utilizar o aquellas que no sean para tatuajes y cuando los pigmentos están adulterados.

Hay que tener claro que los pigmentos se deben comprar directamente a la marca y que vengan sellados. Las marcas son muchas, hay una variedad”.

Los tatuajes y los estigmas de la sociedad

En la actualidad la cultura y la sociedad suelen ser tan cerradas con una persona tatuada que esta pierde valor por completo ante sus ojos por no tener la misma estética, sobre todo en aquellos en la que la imagen es tan exigente. De hecho, un jefe puede reclutar personal a su imagen y semejanza.

“Todavía en Latinoamérica no tenemos una cultura clara sobre el tatuaje y a la tolerancia ante ello. Hay personas con una preparación excelente que solo son mal vistas por este arte”.

Partes del cuerpo

En donde exista piel se puede tatuar por ser esta el órgano más grande de cuerpo, te puedes tatuar cuero cabelludo, genitales, palma de la mano, axilas, solo que en ciertas partes habrá una reacción distinta a otros.

“No recomiendo periferias oculares, pues hay gente que ha quedado ciega por querer tener un solo color. En las axilas tampoco recomiendo tatuar puesto que es el mayor punto de concentración de transpiración por las glándulas sudoríparas, y si pasas la aguja puede regarla y se ve distendida, es decir se filtra y se ve como un golpe. Todo tatuaje tiene un margen de peligro, y son los tres primeros días, las primeras 72 horas, si no ocurre nada grave entonces, no pasará nada”, finalizó.

Para disfrutar de cada una de las obras de este artista del tatuaje puedes verla en su Instagram @alexeltatuador.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día