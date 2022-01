Lo que se sabe hasta ahora de la novia de Yulimar Rojas

enero 11, 2022 - 4:23 pm

El pasado domingo 9 de enero la medallista olímpica venezolana, Yulimar Rojas, reveló con una serie de fotografías a través de sus redes sociales que Kenverlin Carolina Mejías es su pareja sentimental desde hace dos años.

El pasado mes de octubre, Yulimar participó en el programa Conversaciones que no se publican del influencer venezolano Irrael Gómez. En la entrevista, confesó que el peor momento de su vida fue cuando muy enamorada sufrió una gran decepción tras terminar con la que era su pareja, María Gómez.

«Cuando me enamoré y me desilusioné, di todo por el amor y estaba olvidando lo que me hizo ser lo que soy ahora, el deporte. Sentí la magia y me entregué completamente pero todo se desvaneció en un segundo. A pesar de lo que estés pasando, tu corazón y mente tienen que estar donde te sientas feliz», expresó.

Luego, en noviembre en otra entrevista junto a la reconocida presentadora venezolana Maite Delgado, Yulimar anunció que estaba en una nueva relación sentimental y resaltó la importancia de sentirse amada y respetada. «Estoy en otra relación ahorita, también a distancia. Es difícil, pero nosotras hacemos todo lo posible para sentirnos cerca. Sigo viviendo mi experiencia de tener una bella persona que me quiere, me cuida y me respeta», manifestó.

Pero en ese momento, la atleta no quiso dar más detalles sobre quién era su nueva pareja.

