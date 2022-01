Llega a Honduras avión con carros blindados que utilizará Kamala Harris en toma de posesión

enero 26, 2022 - 5:15 pm

Una delegación de seguridad que acompañará a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, arribó este martes a Honduras vía aérea, de cara al evento de investidura de Xiomara Castro como presidenta del país, el próximo jueves 27 de enero.

La delegación, acuerpada por personal de seguridad del Gobierno de Estados Unidos, aterrizó en una aeronave Lockheed C-5 Galaxy de la Fuerza Aérea estadounidense, cargada con varias camionetas blindadas que serían utilizadas por la vicepresidenta en sus traslados desde la base aérea Soto Cano, en Comayagua, hacia Tegucigalpa, capital hondureña.

Aunque es indefinida la llegada de Harris, segunda al mando en Estados Unidos después de Joe Biden, estaría precedida por un contingente de seguridad sin precedentes en el país centroamericano.

El arribo de Harris, en medio de una convulsa actualidad política en el país derivada de la elección de junta directiva del Congreso Nacional, es visto, según analistas, como muestra del acercamiento entre los gobiernos de Biden y Castro.

La visita también incluye a la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, y al subsecretario de Estado para las Américas, Brian Nichols, según un comunicado.

Además, viajarán el legislador demócrata Raúl Ruiz, un ciudadano estadounidense nacido en México que desde 2013 representa a California en el Congreso en Washington, y José Fernández, subsecretario para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estado.

Será el primer viaje oficial a Honduras de Harris, a quien Biden encomendó resolver el problema de la migración descontrolada en la frontera entre Estados Unidos y México, en su mayoría proveniente de los países centroamericanos. Harris celebró el triunfo de Castro, esposa del izquierdista presidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, en los comicios del 28 de noviembre, que la convirtieron en la primera mujer en ganar las elecciones de Honduras en 200 años de independencia.

“Llamé para felicitar a Xiomara Castro por su histórica victoria como primera mujer presidenta de Honduras. Esperamos trabajar con la presidenta electa Castro para incrementar las oportunidades económicas, combatir la corrupción y profundizar la asociación entre Estados Unidos y Honduras”, tuiteó Harris el 11 de diciembre.

Appalling.

US delegation to Honduras arrive with VP Kamala Harris and Admin of USAID Samantha Power in private vehicles, blocking off roads

Imperialists always take up too much space. US get out of Latin America, we are not your front yard, regardless of what Biden has to say. pic.twitter.com/2vJWdoktAp

— Aminta Zea (@amintazea) January 25, 2022