Lina María Cruz Giraldo: Una colombiana que está en manos de un secuestrador psicópata

La familia de Lina María Cruz Giraldo denunció su desaparición tras haber sido secuestrada en México por un ciudadano estadounidense llamado Jason Monroe Smith, un exconvicto involucrado en casos de secuestro y tortura.

Cruz Giraldo es una colombiana originaria de Armenia, Quindío, quien había vivido en México por ocho años y ya contaba con la residencia. Por otra parte, Lina fue diagnosticada con trastorno bipolar desde hace cinco años.

Su hermana gemela, Paula, pidió ayuda a la Cancillería, a la Fiscalía General de la Nación y al Consulado de Colombia para que ayuden «a liberar» a su hermana «de manos de este criminal».

En su cuenta de Twitter, denunció que Lina lleva un año y tres meses «recluida y enferma en extrañas circunstancias por Jason Monroe Smith». «Ya es hora de que hagan algo por su rescate», escribió.

Paula contó en una entrevista con el diario colombiano El Tiempo la cadena de abusos y de violencia física y psicológica que ha vivido Lina por parte de Monroe Smith.

«Primero nos escribió a decirnos que se iba a mudar de su apartamento a uno en Ciudad de México. Nos envió fotos del apartaestudio, pero no nos dio direcciones, solo dijo que quedaba en la Condesa”, explica Paula Cruz.

Aseguró que no fue hasta dos días después que los contactó y les dijo que estaba en la ciudad de Monterrey. «Nos dijo que viajó por tierra y no podía decirnos con quién estaba en esa zona, pero que la habían dejado encerrada en el apartamento y no podía salir porque no le dejaron llaves».

El 28 de noviembre de 2020, Lina dejó de tener celular propio, según denuncia su hermana, y Monroe comenzó a controlarle la comunicación con su familia.

Desde ese momento, la familia Cruz Giraldo recibió mensajes de Lina, en donde les contaba sobre las agresiones que sufrió y, de acuerdo con el recuento de Paula, también les envió fotografías de los moretones que tenía por las golpizas recibidas.

Entre enero y marzo del 2021, solo recibieron dos mensajes de Lina. En abril, le escribió a Paula un mensaje de texto que decía: «Si no vuelvo a escribir, si no vuelvo a aparecer, no me busques. No hagas nada. Es muy peligroso». Esa fue la última comunicación que tuvieron con ella.

La familia tuvo conocimiento de que, en noviembre del 2021, el hombre llevó a Lina a vivir a Playa del Carmen (Quintana Roo). Los Cruz Giraldo intentaron contactar con las autoridades mexicanas, pero como no existía una denuncia penal ante el Ministerio Público no acudieron en su auxilio.

Paula decidió alertar, a través de internet, la preocupante situación que vive su hermana Lina.

“Ayer decidí hacer alerta en internet, ya que el Consulado me responde radicados y me llaman pero no me dan respuestas. Ya les he enviado más de 30 correos. Me dicen que tengo que poner una denuncia, pero acá la Fiscalía no me la recibe por ser un tema internacional”, explicó Paula.

La mujer, en nombre de su familia, clama por ayuda de las fiscalías de Colombia y de México para que la ayuden a encontrar a su hermana lo más pronto posible, ya que es vital brindarle el apoyo médico y familiar que ella necesita.

Con información de El Tiempo y RT