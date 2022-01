Liliana Morillo se fue de vacaciones al ¿Polo Norte?: Esto es muy bello, pero prefiero lo tropical

enero 22, 2022 - 2:35 pm

La actriz y cantante venezolana, Liliana Morillo, se fue de vacaciones y aunque confesó que es amante del trópico, decidió tomar su descanso en un lugar lleno de nieve y que comparó casi como el Polo Norte.

A través de sus historias en Instagran la hija mayor de Lila Morillo y El Puma José Luis Rodríguez, comparte los momentos que vive en Carolina del Norte, Estados Unidos, en la que además comenta que decidió tomarse el mes de enero para descansar, replantearse, recargar sus energías y vivir una nueva aventura en su vida.

«BENDECIDO VIERNES COQUITOS ADORADOS!!!!! BUENOS DESEOS DESDE AQUÍ CASI EL POLO NORTE😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂JAJAJAJJAJAJJAJAJAJA. ESTO MUY BELLO…. PERO PREFIERO LO TROPICAL!!!!!!! PLAYITA !!!!!!! SOL!!!!!!!! UNA MATA DE COCO!!!!!!…. UN CHINCHORRO Y BIRRA EN MANO!!», ratifico luego de casi una semana disfrutando de su descanso.

«Nos agarró una tempestad de nieve. Tenemos dos días ya metidos en la cabaña sin poder salir. Buscando aventura la aventura nos encontró. El pasaje es maravilloso, ya por los menos salió el sol. Tengo la cara medio congelada. Tengo muchas ganas de esquiar», compartió en un video en el que narró sus experiencias con el clima, además mencionar que si visita a esa zona responde a que su hija Galilea López está viendo algunas propiedades que escogió para inversión.

Aventura con los osos ¡Que miedo!

Como parte de lo que ha narrado la artista venezolana, contó que una de las indicaciones que le dieron al llegar a la cabaña es no dejar ningún tipo de restos de comida que desprenda olor en los contenedores porque esto atrae a los osos «¡Qué miedo!», expresó Liliana.

«BENDECIDO DÍA COQUIYOS ADORADOS!!!…… AMPLÍEN LA FOTO PARA QUE VEAN DE QUIEN NO ME PERCATE QUE ME SABOTEO LA FOTO!!!!! INCREÍBLE!!!!!!! QUIEN LO DESCUBRIÓ????? …..JAJAJAJAJJAJAJAJA MI AMIGO @makeupbynoel ……. MENOS MAL QUE NO LO VI EN EL MOMENTO……. TODAVÍA ESTUVIERA CORRIENDO!!!!!!!!! JAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJJAJAJAJAJJAJAJA DE LA QUE ME SALVE!!!!!», contó luego que en una de las fotos que se tomara en estos parajes helados descubrieran a un oso sobre el árbol, justo detrás de ella.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día