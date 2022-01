Liberan a todos los rehenes en la sinagoga de Texas y abaten al secuestrador

enero 16, 2022 - 9:07 am

El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, confirmó la liberación de todos los rehenes secuestrados en una sinagoga de la ciudad de Colleyville. «Oraciones respondidas. Todos los rehenes están vivos y a salvo», escribió Abbott en su cuenta de Twitter.

También el Departamento de Policía de Colleyville tuiteó a las 21:55 hora local (GMT-6) que la situación está resuelta y todos los rehenes están a salvo. «Seguimos trabajando en colaboración con el FBI para ultimar todos los detalles», agregó la institución.

Update at 9:55pm: The SWAT situation in Colleyville is resolved and all hostages are safe. We continue to work in partnership with the FBI to finalize all details. We will be addressing the media staging area at Good Shepherd Catholic Church at 10:15pm with an update.

— Colleyville Police (@ColleyvillePD) January 16, 2022