Lewandowski, Messi y Salah, finalistas del ‘The Best’ de la FIFA

enero 7, 2022 - 12:08 pm

El polaco Robert Lewandowski, último ganador, el argentino Lionel Messi y el egipcio Mohamed Salah son los tres finalistas del premio FIFA «The Best» de mejor jugador del año 2021, mientras que la española Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro femenino, buscará el premio en mujeres, anunció la FIFA este viernes.

El delantero polaco del Bayern Múnich, decepcionado tras su segunda plaza detrás de Messi en el Balón de Oro atribuido a finales de noviembre, tiene posibilidades de lograr un nuevo trofeo individual en la ceremonia prevista el 17 de enero en Zúrich.

Esta vez tendrá que seducir a más votantes que el argentino, vencedor de la Copa América, y que el egipcio Mohamed Salah, tras un gran año con el Liverpool. El italiano Jorginho, vencedor de la Eurocopa, de la Liga de Campeones y tercero del Balón de Oro, no logró esta vez estar entre los tres primeros, ni tampoco el francés Karim Benzema, cuarto del Balón de Oro.

🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!

🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?

🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl

🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina

🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022