LeBron y sus Lakers respiran tras su triunfo sobre Magic (Video)

enero 22, 2022 - 12:03 pm

Los Angeles Lakers de LeBron James, que se encuentran en una grave crisis deportiva, tomaron aire este viernes al vencer a los Orlando Magic, el peor equipo de la NBA y que solo ha ganado 8 de sus 47 partidos (105-116).

Tras una racha muy preocupante y varias derrotas humillantes, los Lakers (23-23) parecían tener esta noche un rival propicio para cambiar su dinámica.

Los Magic ocupan la última posición de la Conferencia Este con el peor balance de la liga (8-39 tras la derrota de hoy), habían perdido 13 de sus últimos 14 encuentros, y solo habían ganado 2 de los 18 partidos que habían disputado en casa.

LeBron James (29 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias), Carmelo Anthony (23 puntos con 4 de 5 en triples) y Russell Westbrook (18 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias y 3 robos) lideraron la victoria de los angelinos.

Esta muy necesaria victoria para los Lakers en Orlando (EE.UU.) llega solo dos días después de la debacle en su cancha ante los Indiana Pacers (104-111), terceros por la cola en el Este y que antes de llegar a la ciudad californiana solo se habían llevado la victoria en uno de sus últimos diez duelos.

Para completar el ciclo de horrores de los Lakers, que solo habían respirado el lunes al ganar a los Utah Jazz (101-95), hay que recordar que el pasado sábado se estrellaron a domicilio ante los Denver Nuggets (133-96).

Esta difícil situación de los Lakers ha colocado en peligro el puesto de su entrenador Frank Vogel, quien, según aseguró el portal The Athletic esta semana, está siendo evaluado muy de cerca por la directiva angelina.

El partido contra los Magic es el primero de una gira de seis encuentros a domicilio de los Lakers que le enfrentará, entre otros, a equipos como los Miami Heat, los Brooklyn Nets o los Philadelphia 76ers.

LeBron & Carmelo showed out for the @Lakers, combining for 52 PTS in their win! #LakeShow@KingJames: 29 PTS, 7 REB, 5 AST@carmeloanthony: 23 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/oeI0IxaoEp

— NBA (@NBA) January 22, 2022