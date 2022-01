LeBron James estuvo cerca del triple doble en victoria de Lakers sobre Hawks (Video)

enero 8, 2022 - 11:33 am

Los Ángeles Lakers derrotaron a los Atlanta Hawks 134-118 gracias a otra excelente actuación del astro LeBron James el viernes en el Crypto.com Arena.

LeBron se desbordó con 32 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias, mientras que sus compañeros Malik Monk, Avery Bradley, Talen Horton-Tucker y Carmelo Anthony también aportaron en grande al conjunto angelino.

Monk terminó con 29 puntos, Bradley y Horton-Tucker con 21 cada uno y el veterano Anthony con 17 y siete capturas saliendo de la banca. El también veterano Russell Westbrook lo hizo con nueve cartones, 11 rebotes y 13 asistencias.

Por los Hawks los de la puntería fueron Trae Young, con 25 puntos y 14 rebotes y John Collins con 21. En Denver, los locales Nuggets doblegaron a los Sacramento Kings por 121 a 111, con excelente apoyo del serbio Nikola Jokic con 33 puntos y 10 balones recuperados en la lucha rebotera. El argentino Facundo Campazzo aportó seis puntos, tres rebotes y siete asistencias saliendo de la bancha.

LeBron did it all Friday night.

👑 32 PTS

👑 8 REB

👑 9 AST

👑 4 STL

👑 3 BLK

4 straight @Lakers wins pic.twitter.com/LPYuapBeWe

— NBA (@NBA) January 8, 2022