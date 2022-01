LeBron James encestó 26 puntos en triunfo de Lakers sobre Timberwolves

Un par de rachas llegaron a su fin en el primer juego del nuevo paño para los Lakers: la cadena de James de siete partidos con al menos 30 unidades, y la seguidilla de Russell Westbrook de cuatro partidos en fila con un triple-doble. Westbrook finalizó con 20 tantos, tres tableros y cinco asistencias.

Naz Reid encabezó a los Wolves con 23 puntos, su mejor registro de la campaña, al encestar 10 de 17 intentos de campo, y descolgó 11 tableros. Jaylen Nowell contribuyó con 17 unidades como suplente.

Los Lakers volvieron a .500 una vez que los veteranos asumieron el control del partido en el último cuarto. Carmelo Anthony anotó cinco en fila para ayudar a borrar una desventaja de cuatro unidades. Aferrándose a una ventaja de un punto en los minutos finales, Anthony conectó un triple, recibió una falta y completó la jugada desde la línea de castigo. Terminó con 14 tantos. Avery Bradley anotó sin tiempo en el reloj de posesión para darles a los Lakers ventaja de 105-100.

Los Lakers cerraron el año pasado con una paliza de 33 puntos solo Portland, pero iniciaron el nuevo año con muchos problemas para contener a los Wolves, que perdieron su tercer partido consecutivo y quinto de los últimos seis. Los Wolves ganaron los primeros dos duelos ante Los Ángeles por 24 y 18 puntos.

👌 MELO FOR 3+1 👌@Lakers up 5 late on League Pass: https://t.co/wVIrg3a7TL pic.twitter.com/h0AIAjd8DH

— NBA (@NBA) January 3, 2022