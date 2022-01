LeBron James destacó en la victoria de Lakers sobre Kings (Video)

enero 5, 2022 - 10:16 am

LeBron James anotó 14 de sus 31 puntos en el cuarto definitivo, Malik Monk sumó 11 de sus 24 en los últimos siete minutos y los Lakers de Los Ángeles aguantaron el martes para imponerse por 122-114 a los Kings de Sacramento, su cuarta victoria en cinco fechas.

Talen Horton-Tucker aportó 19 unidades para los Lakers, que remontaron una desventaja de siete puntos encadenando grandes canastas de Monk y James. Monk metió seis triples en otro impresionante juego en ataque y Russell Westbrook contribuyó con 19 puntos y provocó una carga clave en al recta final mientras los Lakers superaban la marca de .500.

Westbrook jugó 34 minutos en su primer juego sin pérdidas de balón desde el 14 de marzo de 2016. De’Aaron Fox terminó con 30 puntos y Buddy Hield aportó 26, con siete triples, para los Kings, que anotaron 11 tantos consecutivos al inicio del último cuarto antes de perder fuerza.

Harrison Barnes contribuyó con 14 unidades a la cuenta de Sacramento, que venía de ganar tres duelos consecutivos contra los Lakers en Los Ángeles. Una canasta de Tyrese Haliburton adelantó a los Kings a tres minutos del final, pero un triple de Monk y una bandeja de James dejaron a los Lakers 114-110 arriba. Westbrook y James encestaron sendas canastas en la recta final mientras los locales aguantaban el tipo para sellar el triunfo.

👑 31 PTS, 5 REB, 5 AST 👑@KingJames leads the @Lakers to their third-straight W and records 25+ PTS for the ninth game in a row! pic.twitter.com/9sCm3oyo9c

— NBA (@NBA) January 5, 2022