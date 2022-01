¿LE CREEMOS? Ana del Castillo prometió dejar de tomar por cuatro meses

enero 19, 2022 - 2:04 pm

La cantante de música vallenata, Ana del Castillo, renovó su promesa de dejar de tomar por cuatro meses más, luego de finalizado el periodo decembrino, en el que disfrutó de algunas copas y tragos sociales.

A través de las redes sociales se difunde su mensaje en el renovó su promesa de dejar de beber por un largo periodo de tiempo, afirmando que es su mejor decisión.

“Comienzo la promesa otra vez de dejar de tomar 4 meses, siento que es la mejor decisión que puedo tomar y ustedes me van a ayudar, no me vayan a dar trago. Los amo y vamos con toda a seguir trabajando”.

Pero eso no fue todo, la cantante dejó muy claro que esto no significa que dejará la bebida para siempre.

«Que quede claro algo, no es que voy a dejar de tomar para siempre», finalizó su historia en la que mencionó que a través de un en vivo por Instagram dará conocer más detalles de esta decisión.

