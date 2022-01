Las redes estallan de ternura con El Potrillo y su nieta ¡aiñumio!

enero 6, 2022 - 1:31 pm

El Potrillo. Sin duda alguna, uno de los momentos más memorables para los Fernández durante el 2021 fue la llegada de la pequeña Cayetana, la primera hija de Camila Fernández y Francisco Barba. Un acontecimiento que sin duda tiene a toda la familia con los sentimientos a flor de piel, en especial a Alejandro Fernández, el orgulloso abuelo de la bebé, quien además de estar muy feliz por la tierna etapa de vida que experimenta, ha encontrado refugio en la pequeña, sobre todo tras la muerte de su padre, don Vicente Fernández, siendo su mayor consuelo en sus horas de duelo. Así lo ha dejado ver el cantante recientemente en sus redes sociales, en donde ha compartido algunas de las imágenes más emotivas al lado de Cayetana, dejándose ver en su faceta más especial, disfrutando al máximo de esta linda etapa de vida.

Con el corazón desbordado de ilusión, ‘El Potrillo’ compartió en su perfil de Instagram una serie de imágenes en las que se dejó ver disfrutando de un hermoso atardecer en la playa, en compañía de su primera nieta, con quien posó de lo más sonriente, mientras jugueteaba con la bebé. En las fotos, es evidente que el cantante y su nieta han logrado construir una linda conexión, pues en la mayoría de las imágenes se pude apreciar como Cayetana en todo momento le sonríe con cierta complicidad a su abuelo, quien por supuesto corresponde a los tiernos gestos de la bebé.

Al pie de las imágenes, el cantante citó al escritor Jorge Bucay, describiendo así lo que siente en estos lindos momentos. “El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido”, se puede leer como descripción para el álbum de fotografías con las que ha generado un sinfín de reacciones de parte de sus fans, además de algunos miembros de su familia, como su novia Karla Laveaga, su hija América y Camila, la orgullosa mamá de Cayetana.

A principios del mayo, casi dos meses después del nacimiento de Cayetana, fue que Alejandro compartió las primeras fotos junto a ella. “La dueña de todas las serenatas que me queden por dar. Bendecido”, escribió entonces junto a las instantáneas. En su publicación, que de inmediato sumó miles y miles de likes, no hicieron falta más palabras, pues la escena no dejó lugar a dudas del inmenso amor del cantante hacia su primera nieta. Esta fue la primera de varias publicaciones que El Potrillo ha hecho en sus redes sociales junto a la bebé, quien tiene a toda la familia enamorada, y en el caso de su tío Alex Jr, ansioso por debutar él mismo en la paternidad.

Si bien es sabido que ‘El Potrillo’ suele ser reservado en lo que respecta a su vida personal, con relación a Cayetana ha sido un poco más abierto, pues ciertamente ha sido casi imposible no gritarle al mundo lo feliz que está como abuelo. “Con la niña, qué te digo, voy a su casa, no hace nada más que comer y dormir y la agarro tres horas y me quedo viéndola, disfrutándola”, confesó el cantante el pasado mes de abril, poco antes de su cumpleaños número 50, en una entrevista para el programa televisivo El Gordo y la Flaca. “Espero el momento en que ella pueda caminar y poder hablar para empezarla a mal educar, que eso va a ser mi tarea”, bromeó sobre sus planes como abuelo. “Creo que estoy en un muy buen momento y estoy satisfecho con todo lo que me ha dado Dios y la vida, estoy súper agradecido, muy agradecido con el nacimiento de mi nieta Cayetana, y no veo la hora para regresarme y poder abrazarla otra vez”, expresó entonces.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Hola