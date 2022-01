Las redes arden contra David Beckham por besar a su hija en la boca (+Foto)

enero 15, 2022 - 2:41 pm

David Beckham y su hija Harper tienen una relación muy especial. La joven es la pequeña de los cuatro hijos del matrimonio formado por David y Victoria y ser la única niña de la familia hace que de alguna manera sea la favorita de papá. El exfutbolista se desvive por su familia y son varias las ocasiones que comparte imágenes con sus hijos o su mujer.

Este viernes salió a dar un paseo con la pequeña de 10 años y decidió que era un buen momento para mostrar al mundo la buena relación que mantienen padre e hija, aunque para nada esperaba las reacciones que iban a generar las fotos minutos después…

Los haters no tardaron en salir…

«Papi y la princesa Leia tuvieron un hermoso paseo esta mañana», escribió el ex del Real Madrid junto a dos fotografías con la pequeña Harper en la que aparecían dando un paseo por un bosque y dándose un tierno beso en la boca al más puro estilo padre e hija.

La publicación cuenta con 1,3 millones de me gustas y más de 6.000 comentarios, entre los que se encuentran los de algunos ‘haters’ que no han dudado en criticar el beso de Beckham con la pequeña Harper.

«Es una niña grande, es hora de que dejes de besarla en los labios”; «No debemos besar a nuestros hijos en los labios”; o “Ya basta de besos en los labios!!!”, fueron algunos de los comentarios que ha recibido el exjugador de fútbol en su publicación.

Pero a pesar de los malos comentarios, también hubo quien defendió al inglés por las fotos con Harper: «En República Checa es normal besar a tus padres en los labios así. Beso a mi madre o a mi padre cada vez que los veo. No sé cuál es el problema aquí. Entiendo que la cultura puede ser diferente, ¡pero no tienes que odiarlo cada vez que besa a su hija!», respondió otro usuario.

Otros individuos apoyaron a este comentario y criticaron a los que no ven el beso entre Beckham y su hija como algo normal: «Mis pensamientos son exactamente iguales, no veo nada raro al respecto, que la gente se ocupe de sus problemas» o «Soy estadounidense y no veo nada de malo en ello… hay imbéciles en todas partes», fueron algunas de las réplicas recibidas.

